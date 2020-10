A ministra Paullette Lenert faz a análise semanal dos desenvolvimentos da pandemia. Acompanhe no Contacto.

Em direto. Ministra da Saúde divulga relatório semanal sobre a covid-19

A ministra da Saúde, Paulette Lenert preside esta tarde à conferência sobre o balanço semanal dos casos de covid-19 no país, de 12 a 18 de outubro. Acompanhe a transmissão vídeo em direto abaixo, a partir das 16:30, com tradução simultânea em francês:

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, há mais 230 novos casos de um total de 5565 testes realizados. Houve ainda o registo de mais uma vítima mortal, subindo assim para 136 o número de mortes no Luxemburgo desde o início da pandemia.

Novo plano não é para já

Covid-19. "Se as pessoas não mudarem o comportamento ou não houver novas medidas" será difícil controlar a epidemia Este é o alerta do cientista Paul Wilmes. Se nada for feito, o aumento das infeções pode tornar-se "incontrolável" no Luxemburgo e "o sistema de saúde corre o risco de ficar saturado", diz ao Contacto.

A ministra já adiantou que o plano de contigência do Luxemburgo no combate à covid-19 será, eventualmente revisto e atualizado, no entanto, ainda é cedo para avançar com novas medidas. considera que "o mundo está agora, na melhor das hipóteses, a meio da pandemia." Apesar da promessa de uma restruturação do plano de combate, a ministra garante, contudo, que "não há receita milagrosa para a pandemia", e cada país está a fazer o melhor para lidar com já largos meses de covid-19.





