Em direto. Lenert faz novo balanço da covid-19 a partir das 15h

Redação A ministra da Saúde faz esta tarde o ponto de situação da covid-19 no país. Acompanhe aqui a transmissão em direto a partir das 15:00.

Se o ritmo de contágio atual se mantiver, podem ser detetados 400 novos casos diários de covid-19 até final de julho, fazendo mais de 8 mil casos no total. A conclusão é do Luxembourg Research, que prevê um cenário preocupante para esta segunda vaga. Acompanhe abaixo a transmissão vídeo em direto a partir das 15:00:

Esta tarde é esperado que Lenert avance com novas medidas para combater este cenário desanimador. Nomeadamente no que diz respeito à mobilização dos serviços hospitalares do Luxemburgo.

Os cientistas da Luxembourg Research garantem que "os aumentos das infeções levarão inevitavelmente a um aumento dos internamentos". Com uma segunda vaga duas vezes maior que a anterior, o risco de saturação é esperado.

Uma terceira 'lei covid' deverá entrar em vigor já no próximo fim de semana, onde se incluem medidas mais restritivas para fazer face ao recente aumento de casos. Uma delas prevê limitar até dez pessoas no máximo os ajuntamentos privados.

