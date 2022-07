O Governo fala esta tarde ao país após a reunião do Conselho de Ministros. Siga no Contacto a partir das 14h.

Em direto. Governo poderá divulgar hoje detalhes sobre vacinação obrigatória

O Governo fala esta tarde ao país após a reunião do Conselho de Ministros. A vacinação obrigatória contra a covid-19 deverá estar em destaque.

Numa curta nota divulgada esta manhã às redações, o Ministério de Estado informa que a conferência de imprensa tem início marcado para as 14h e será transmitida em simultâneo através do site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual. Pode acompanhar em direto na transmissão abaixo a partir das 14h.

Depois da conferência, a sessão estará também disponível na conta YouTube do Governo.

O grande assunto em cima da mesa deverá ser a vacinação obrigatória. O Executivo já tinha feito saber que o parecer complementar do grupo de peritos seria discutido na reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros.

Vacina obrigatória para quem tem mais de 50 anos, pedem peritos Mas deixam cair obrigação vacinal contra a covid para profissionais de saúde.

A pedido dos deputados, a declaração governamental e o debate no Parlamento, sobre a matéria, foram adiados para a próxima semana. Segundo a agenda da Câmara dos Deputados, a declaração será feita na quarta-feira (dia 13 de julho), sendo que o debate acontece na manhã do dia seguinte (dia 14 de julho).

A grande questão em debate prende-se com a vacinação obrigatória para as pessoas a partir dos 50 anos, recomendada pelo grupo ad-hoc a quem o Governo pediu um parecer complementar antes de tomar qualquer decisão sobre o assunto.



