Em direto. Governo anuncia novo alívio de medidas a partir das 15h

O primeiro-ministro e a ministra da Saúde Paulette Lenert anunciam esta quarta-feira à tarde, a partir das 15h as novas medidas contra a covid-19 que vão substituir a atual lei covid, que expira a 12 de junho. O anúncio será feito após a reunião do Conselho de Ministros.

Acompanhe em direto a conferência com tradução simultânea em francês, no vídeo abaixo:

Tal como já anunciado pelo ministro dos Transportes a partir de 13 de junho deixará de existir o recolher obrigatório, atualmente entre as 00h e as 6h da manhã. A medida está em vigor há mais de um ano no país. Ao fim do recolher obrigatório deverão juntar-se outras medidas. Há várias possibilidades em cima da mesa, entre elas a extensão do horário de abertura de cafés e restaurantes, atualmente de portas abertas até às 22h.

Para além da melhoria dos números relacionados com a pandemia, outro dos fatores que dá força a um novo relaxamento das restrições no Grão-Ducado é a aplicação móvel para ser utilizada por quem já foi vacinado, infetado com a covid-19, ou por quem realizou um teste obrigatório para aceder ao interior de um restaurante ou evento cultural com mais de 150 pessoas. O Governo luxemburguês pretende que o certificado '3G' entre em vigor mesmo antes do mesmo mecanismo da UE entrar em funcionamento.

A chamada 'lei covid' expira a 12 de junho, pelo que as mexidas anunciadas esta tarde já farão parte da nova 'lei covid', que entra em vigor no dia a seguir.

