Em direto. François Bausch e Dan Kersch falam ao país às 13h00

Redação

Os dois vice-primeiro ministros, François Bausch e Dan Kersch, revelam esta sexta-feira, 17 de abril, às 13h, mais pormenores sobre as novas medidas em matéria de mobilidade e do trabalho.



O vice-Primeiro ministro, François Bausch vai apresentar as novas medidas nos transportes públicos, como o uso obrigatório das máscaras. O ministro vai ainda falar sobre os estaleiros do Estado, e sobre as modalidades de controlo da polícia grã-ducal relativas às medidas de segurança apresentadas pelo governo.

Nessa conferência de imprensa conjunta, o ministro do trabalho, Dan Kersch vai apresentar medidas relativas à segurança e saúde no local de trabalho, no quadro da crise atual. O ministro vai ainda apresentar um balanço da evolução de desemprego no país.

A conferência é transmitida em direto através do canal de vídeo do governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual. Acompanhe aqui:





