Em direto. Fim dos autotestes na restauração estará para breve

Susy MARTINS

O Executivo está reunido esta sexta-feira em Conselho de Ministros e no fim dos trabalhos Xavier Bettel e Paulette Lenert farão o habitual 'briefing', às 14h30. A atual 'lei covid' expira a 18 de outubro e o Governo anuncia esta tarde o que muda a partir dessa data. Na conferência, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde deverão anunciar entre outras mudanças o fim dos autotestes na restauração, de acordo com a RTL. A comunicação poderá ser seguida em direto a partir das 14h30 no vídeo abaixo (com tradução simultânea em francês):

Xavier Bettel, já tinha alertado que as medidas para os não-vacinados poderiam endurecer se a taxa de vacinação não subisse no país. É o que estará prestes a acontecer.



Em cima da mesa está, então, o fim dos autotestes para entrar nos restaurantes. O setor da Horeca deverá aceitar apenas clientes com um dos certificados CovidCheck (vacinação completa, recuperação da covid-19 ou testes PCR ou de antigénio, válidos por 72 e 48 horas respetivamente).

Segundo a RTL, que cita fontes da federação Horesca, ainda não se sabe ao certo como vai funcionar o CovidCheck generalizado, mas as primeiras informações deixam antever o fim dos testes rápidos feitos no local. A medida poderá também ser estendida ao setor de lazer, como ginásios e museus.



