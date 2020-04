Claude Meisch, o ministro da Educação do Luxemburgo faz o ponto de situação sobre o prolongamento do fecho das escolas até 4 de maio. Acompanhe a transmissão em vídeo em baixo.

Em direto. Eventual abertura das escolas a 4 de maio. Ministro fala às 14:00

Claude Meisch prolongou o encerramento das escolas e estabelecimentos de formação públicos e privados até 4 de maio. Na conferência de imprensa, a partir das 14:00, o ministro dará mais pormenores sobre este prolongamento e fará um ponto de situação sobre o plano do governo para o ensino à distância, a decorrer desde 16 de março.

Acompanhe a transmissão em direto abaixo:

As experiências com o 'ensino à distância', em vigor desde o dia 16 de março, parecem estar a correr bem para pais e professores, de acordo com uma sondagem recente do Ministério da Educação.



