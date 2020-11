Segundo a RTL restaurantes, cafés e alguns estabelecimentos culturais poderão voltar a encerrar temporariamente a partir da próxima semana e até 15 de dezembro.

Em direto. Confinamento parcial a partir da próxima semana?

De acordo com a RTL o Governo luxemburguês poderá anunciar um confinamento parcial, a começar já na próxima semana. A medida deverá afetar a restauração, cultura e lazer.

De acordo com a RTL o Governo luxemburguês poderá anunciar um confinamento parcial, a começar já na próxima semana. A medida deverá afetar a restauração, cultura e lazer.

Assim, restaurantes, cafés, teatros e cinemas poderão voltar a fechar temporariamente. E serão também aplicadas novas medidas nos ginásios e outros centros da prática desportiva. O Governo deverá também restringir ainda mais o limite máximo de pessoas em reuniões privadas. Já não será possível receber 4 pessoas, mas apenas um máximo de 2 pessoas, e estes hóspedes terão de vir do mesmo lar. As medidas poderão ser válidas até 15 de dezembro, acrescenta a RTL.

O primeiro ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert vão falar aos jornalistas depois do Conselho de Estado extraordinário que se realiza esta terça-feira de manhã. A conferência está marcada para as 12:30 e terá transmissão vídeo em direto, com tradução simulânea em francês. Poderá acompanhar no vídeo abaixo.

De acordo com o comunicado enviado às redações, Bettel e Lenert deverão informar os jornalistas sobre as conclusões da reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira e fazer o ponto da situação da pandemia da covid-19 no país.



