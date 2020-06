O primeiro ministro luxemburguês e o ministro da Educação, Claude Meisch, falam aos jornalistas a partir das 18:30.

Em direto: Bettel faz ponto de situação da Covid-19 às 18:30

Diana ALVES O primeiro ministro luxemburguês e o ministro da Educação, Claude Meisch, falam aos jornalistas a partir das 18:30.









O primeiro ministro, Xavier Bettel e o ministro da Educação Nacional, Infância e Juventude, Claude Meisch fazem um ponto de situação da Covid - 19 no Luxemburgo a partir das 18:30. Pode acompanhar em direto as declarações aqui no site do Contacto.

Covid-19. Mais seis infetados no Luxemburgo O número de internadlos também aumentou.

Os últimos números divulgados revelam que o Luxemburgo registou seis novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, durante as quais foram feitos 680 testes de despistagem. O número de infetados desde o início da pandemia subiu assim para 4.046, dos quais 3.902 (+1) já recuperaram.



Governo discute hoje reabertura dos parques infantis

O Governo poderá tomar hoje uma decisão sobre a reabertura, ou não, dos parques infantis, fechados desde meados de março para travar a propagação do novo coronavírus. Segundo a imprensa, o assunto será debatido na reunião de hoje do Conselho de Ministros. As conclusões da sessão serão comunicadas aos jornalistas às 18h30, e espera-se um anúncio, já que a conferência de imprensa terá hoje a participação do ministro da Educação, da Infância e da Juventude, Claude Meisch.

Apesar de o país estar a regressar à normalidade e de os alunos já terem voltado às escolas e creches, os parques infantis continuam de portões trancados, medida que tem gerado alguma controvérsia.

Na semana passada, depois de questionada pelos deputados da comissão da Saúde, a ministra da tutela, Paulette Lenert, defendeu a coerência da decisão do Governo de os manter fechados, alegando que se tratar de uma medida para limitar os ajuntamentos de crianças. A governante admitiu, contudo, a possibilidade de aqueles espaços virem a reabrir “se os dados mostrarem que o número de infeções não aumenta consideravelmente”.O tema também já foi alvo de uma petição pública. A autora da iniciativa, Sara Puttemans, reivindica a reabertura dos parques infantis, argumentando que muitas crianças, sobretudo as que vivem em apartamentos, estão sem espaços ao ar livre onde brincar. Puttemans sublinha que “mexer e brincar no exterior é primordial para a saúde física e mental” das crianças, alertando que muitas não estão inscritas em clubes desportivos, o que limita ainda mais as suas opções para atividades ao ar livre.

A petição, lançada há exatamente uma semana, já recolheu cerca de 700 assinaturas.



