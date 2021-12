Variante Omicron e previsões da Task Force Covid-19 fizeram soar os alarmes do Governo que antecipou a reunião do Conselho de Ministros. Bettel e Lenert falam esta quarta em conferência de imprensa, para seguir no Contacto a partir das 9h45.

Luxemburgo 1

Covid-19

Em direto. Bettel e Lenert falam hoje ao país. Novas restrições?

Catarina OSÓRIO Variante Omicron e previsões da Task Force Covid-19 fizeram soar os alarmes do Governo que antecipou a reunião do Conselho de Ministros. Bettel e Lenert falam esta quarta em conferência de imprensa, para seguir no Contacto a partir das 9h45.

O aumento de casos no Grão-Ducado e a nova variante altamente contagiosa deixam antever novas medidas mais restritivas no país, mesmo apesar da 'lei covid' estar em vigor há apenas cinco dias.

Depois da reunião antecipada do Conselho de Ministros (esta terça-feira em vez da habitual quarta-feira), Bettel e Lenert falam ao país esta quarta-feira num conferência transmitida em direto no Contacto, a partir das 9h45 (no vídeo abaixo, com traduçõ simultânea em francês).

O que será anunciado não se sabe mas, segundo a RTL poderão estar a caminho medidas mais restritivas, nomeadamente no setor da Horeca e nos ajuntamentos.

Omicron. Os cinco grandes perigos da nova variante Propaga-se a um ritmo alucinante e só as duas doses da vacina não chegam para uma proteção eficaz. O que se sabe até agora sobre a nova estirpe da covid-19 que está a cancelar as festas natalícias pelo mundo.

Em linha com outros estados europeus, o Governo quer reagir rapidamente face à preocupação gerada pela nova variante Omicron do SARS-CoV-2, e com o número de casos em crescendo há várias semanas consecutivas. O último relatório da Task Force Covid-19 do Luxemburgo apontava para cerca de mil novas infeções diárias a partir do mês de fevereiro.

Cientistas prevêem mil novas infeções por dia no Grão-Ducado no início de 2022 Segundo a Task Force, sem a dose de reforço as novas infeções poderiam chegar às três mil por dia.

Nos últimos dias, vários países europeus, entre eles Portugal, decidiram tomar medidas para limitar os contactos sociais na quadra festiva. Portugal, que já tinha anunciado novas restrições a 1 de dezembro, vai apertar novamente o cerco ao vírus entre o Natal e Ano Novo. Também a Alemanha e os Países Baixos seguiram caminhos semelhantes.

A atual 'lei covid' no Grão-Ducado devia vigorar entre 17 de dezembro a 28 de fevereiro de 2022.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.