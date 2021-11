Governo deverá abordar a administração da dose de reforço na população em geral. Acompanhe a conferência no Contacto a partir das 15h.

Em direto. Bettel e Lenert falam hoje ao país. Novas medidas?

A um mês da atual 'lei covid' expirar (18 de dezembro), o primeiro-ministro e a ministra da Saúde falam esta sexta-feira ao país. O Executivo está reunido em Conselho de Ministros e no fim dos trabalhos Xavier Bettel e Paulette Lenert farão o habitual 'briefing' às 15h. A transmissão vídeo em direto e tradução simultânea em francês poderá ser acompanhada no Contacto mais logo.

Sobre o que aí vem, ainda pouco está definido e o Governo tem dado poucas pistas. Face ao crescente número de infeções, nas últimas semanas as autoridades de saúde têm reiterado que o caminho deve ser feito através de mais vacinação mas tem rejeitado separar vacinados de não vacinados.

Na comunicação Bettel e Lenert deverão falar sobre a dose de reforço no país, que deverá ser um dos temas na reuniãos dos ministros. Atualmente, o Luxemburgo administra uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 aos maiores de 65 anos e aos profissionais de saúde sem critérios de idade. Com exceção de quem tomou o fármaco da Janssen que pode tomar o reforço independentemente da ideade. Mas a ideia do Governo seria de alargar o acesso a mais pessoas à terceira dose.

Luxemburgo. Dose de reforço para pessoas com mais de 65 anos e profissionais de saúde O Ministério da Saúde vai começar a enviar a convocatória por correio aos residente e trabalhadores em questão.

Certo é que o número de casos de infeção tem aumentado nas últimas semanas, em linha com o resto da Europa e alguns países voltaram mesmo a endurecer as medidas mesmo aqui ao lado. Na Alemanha as restrições para os não vacinados vão mesmo avançar e a vacina torna-se obrigatória para os prestadores de saúde. Medidas que o Governo luxemburguês tem rejeitado nos últimos tempos.

Trabalhadores sem CovidCheck podem ser despedidos Sindicalistas e até patrões consideram que a nova lei não é mais do que a vacinação obrigatória disfarçada. Uma medida "desnecessária" que dá poder aos empregadores para despedimentos. Aos não vacinados, sindicatos deixam alertas e conselhos.

Na Bélgica o teletrabalho voltou a ser obrigatório e a máscara tem de ser usada a partir dos 10 anos. No Luxemburgo para já mantém-se o regime CovidCheck, e desde 1 de novembro também na Horeca e empresas, esta última que recebeu muitas críticas por parte dos sindicatos.

