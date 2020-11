O primeiro ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert vão falar aos jornalistas depois do Conselho de Estado extraordinário que se realiza esta terça-feira de manhã. Acompanhe a transmissão vídeo em direto no Contacto.

Em direto. Bettel e Lenert falam esta terça-feira sobre situação pandémica

Susy MARTINS O primeiro ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert vão falar aos jornalistas depois do Conselho de Estado extraordinário que se realiza esta terça-feira de manhã. Acompanhe a transmissão vídeo em direto no Contacto.

A conferência está marcada para as 12:30 e terá transmissão vídeo em direto, com tradução simulânea em francês. Poderá acompanhar no vídeo abaixo.

De acordo com o comunicado enviado às redações, Bettel e Lenert deverão informar os jornalistas sobre as conclusões da reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira e fazer o ponto da situação da pandemia da covid-19 no país.

O Luxemburgo registou esta segunda-feira mais dez mortes por covid-19, elevando para 236 o número total de óbitos desde o início da pandemia. O país registou ainda mais 164 novos casos positivos de covid-19, de um total de 797 testes. Atualmente existem 211 pessoas hospitalizadas, das quais 46 nos cuidados intensivos e o sistema de saúde está prestes a passar à fase 4 do plano de contingência da covid-19. Nesta fase os serviços hospitalares vão reforçar o apoio ao tratamento dos infetados pelo novo coronavírus, com mais meios e pessoal.



