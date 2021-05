Bettel e Paulette Lenert, a ministra da Saúde, falarão após a reunião do Conselho de Ministros que decorre esta quarta. Acompanhe em vídeo e em direto no Contacto.

Luxemburgo 1

Em direto. Bettel e Lenert falam esta quarta ao país a partir das 16h

Susy MARTINS Bettel e Paulette Lenert, a ministra da Saúde, falarão após a reunião do Conselho de Ministros que decorre esta quarta. Acompanhe em vídeo e em direto no Contacto.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, já tinha levantado a ponta do véu na sexta-feira passada e ao que tudo indica o Governo deverá anunciar esta tarde um relaxamento das medidas contra a covid-19. O Executivo está reunido esta quarta-feira em Conselho de Ministros e Bettel e Paulette Lenert, a ministra da Saúde, farão o habitual 'briefing' às 16h, que poderá acompanhar no vídeo abaixo (com tradução simultânea em francês):

Com o número de novas infeções diárias a registar uma diminuição ainda que ligeira nas últimas semanas, estão reunidas as condições para um possível aligeirar de algumas regras, uma condição que tinha sido aliás definida por Xavier Bettel.

Quanto às medidas que poderão ter mexidas, o alargamento do horário de abertura das esplanadas - atualmente é das 6:00 até às 18:00 - é uma das hipóteses, ou ainda a abolição do recolher obrigatório (atualmente entre as 23h e as 6h). O recolher obrigatório é uma das medidas mais criticadas pelos partidos da oposição, que consideram uma violação dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Outra das regras que poderá ser relaxada é o número de pessoas que se pode receber em casa. Atualmente, cada agregado só pode acolher duas pessoas que terão de ser do mesmo agregado familiar.

Segundo o último balanço da Task Force Covid-19 no país a situação pandémica tem-se mantido estável nas últimas semsnas, notando-se mesmo uma ligeira diminuição de novos casos detetados no país. A equipa alerta, contudo, que a situação continua volátil, e que os números de infeções podem mudar a qualquer instante, sobretudo devido às novas variantes.

O balanço diário mais recente dá conta de 147 novos casos e zero mortes. Já foram administradas mais de 206.000 doses de vacinas contra a covid-19 no país.

