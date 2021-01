A sessão acontece numa altura em que o Luxemburgo se encontra sob estritas medidas de luta contra a pandemia.

Em direto. Bettel e Lenert falam às 15:00

O Conselho de Ministros reúne-se esta terça-feira. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, farão o habitual ‘briefing’ às 15:00, com transmissão em direto e tradução para francês no site do Governo. Pode acompanhar em direto aqui:

A sessão acontece numa altura em que o Luxemburgo se encontra sob estritas medidas de luta contra a pandemia, com cafés, restaurantes e comércios não essenciais fechados, recolher obrigatório às 21:00, limitação dos contactos sociais (dois convidados em casa, no máximo), creches e ateliês de tempos livres encerrados e milhares de alunos em ensino à distância.

Praticamente todas as medidas ficam em vigor até ao próximo dia 10 de janeiro. A única exceção diz respeito a cafés e restaurantes, que continuarão fechados ao público até ao dia 15 de janeiro. Já em relação às creches, ateliês de tempos livres e escolas – cujas atividades presenciais deverão ser retomadas na próxima segunda-feira –, a lei que entrou em vigor no final de dezembro permite que o encerramento seja prolongado até 20 de janeiro.

Da reunião de hoje do Conselho de Ministros poderão sair mexidas nas regras sanitárias ou até um prolongamento das atuais restrições. Não há para já certezas, embora no final de dezembro o Governo tenha dado conta da intenção de voltar a legislar sobre a matéria na primeira semana de janeiro, em função da situação sanitária.

Numa nota divulgada no seu site oficial, a Câmara dos Deputados fala também nessa possibilidade, indicando que uma eventual “sessão pública para prolongar/rever as restrições covid” poderá integrar a agenda do Parlamento para esta semana.

