A conferência do primeiro-ministro e a ministra da Saúde luxemburgueses é aguardada com alguma expectativa, sobretudo pelos trabalhadores o setor da Horeca, setor que continua parcialmente encerrado.

Em direto. Bettel e Lenert falam ao país às 15h

O Conselho de Ministros volta a reunir-se esta sexta-feira. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, farão o habitual ‘briefing’ às 15:00, com transmissão em direto e tradução para francês no site do Governo.

A sessão acontece numa altura em que o número de novas infeções tem diminuído e a situação nos hospitais do país parece ter voltado ao normal.

A conferência de Bettel e Lenert é aguardada com alguma expectativa, sobretudo pelos trabalhadores o setor da Horeca, setor que continua parcialmente encerrado. Espera-se que cafés e restaurantes possam voltar a acolher o público no próximo dia 1 de fevereiro, mas essa data ainda não foi confirmada pelo Governo.

Hoje também deverá ficar a saber-se se o recolher obrigatório a partir das 23:00 vai ser mantido, e se o limite de dois convidados em casa vai continuar em vigor.

Enquanto outros países europeus têm endurecido as suas medidas para lutar contra a propagação da covid-19, o Luxemburgo tem levantado pouco a pouco as suas restrições.

Outro tema que também deverá ser abordado nesta conferência de imprensa é a campanha de vacinação. Há cada vez mais vozes a reivindicar um plano de vacinação concreto para o Luxemburgo. Para já, sabe-se apenas que os profissionais de saúde são a prioridade, seguindo-se as pessoas vulneráveis e os idosos.



