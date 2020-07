O primeiro-ministro Xavier Bettel e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, fazem esta tarde o ponto de situação sobre a crise da covid-19 no Luxemburgo.

Em direto. Bettel e Lenert falam ao país a partir das 14:00

Os dois governantes falarão à imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a partir das 14:00 desta quarta-feira. Acompanhe em direto no vídeo abaixo (com tradução simultânea em francês):

Bettel e Lenert deverão falar sobre o balanço do número de casos de infeção, que tem subido nos últimos dias, tendo mesmo levado alguns países a colocar o Luxemburgo na "lista negra" de países a evitar.

Dois desses Estados são mesmo os vizinhos Alemanha e Bélgica. Este último colocou o Grão-Ducado na 'zona laranja'. Quer isto dizer que as viagens não-essenciais para o Luxemburgo são agora proibidas.

