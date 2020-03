Jean Asselborn, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo fala ao país a partir das 14:30 sobre as medidas que serão tomadas em relação às fronteiras do Luxemburgo no âmbito da pandemia do Covid-19.

Luxemburgo 1

Em direto. As novas medidas sobre as fronteiras e o Covid-19

Redação Jean Asselborn, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo fala ao país a partir das 14:30 sobre as medidas que serão tomadas em relação às fronteiras do Luxemburgo no âmbito da pandemia do Covid-19.

A partir das 14:30, Jean Asselborn, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, vai anunciar novas medidas em relação às fronteiras do país, para fazer face à pandemia do Covid-19. Siga a conferência aqui em direto a partir das 14:30.

Com esta pandemia "nós vivemos numa situação excecional e podem imaginar a situação da Síria, onde continuam os bombardeamentos e vamos ter uma reunião do conselho europeu em junho", declara o ministro no início da conferência de imprensa.

A ajuda humanitária é crucial para a Síria e não pode parar, avança o ministro.

Os 27 ministros reuniram-se em videoconferência e foi a primeira vez que tal aconteceu e o ambiente foi mais frio, porque estávamos à distância.

O espaço Shengen as pessoas podem circular livremente mas hoje em dia vivemos um período excecional.

"Agora 15 países entre 26 têm controlo de fronteiras e elas foram fechadas", diz o ministro devido ao coronavírus.

É que o encerramento previne a propagação da epidemia? Haverá discriminação agora? Não não haverá garante o ministro na conferência de imprensa.

"Nós somos um país que depende dos trabalhadores transfronteiriços, com 200 mil por dia a atravessarem a fronteira", garante.

"Fechar as fronteiras seria muito grave para o nosso país", porque os transfronteiriços são vitais para o sistema de saúde, vinca.

A comissão Europeia decidiu fechar as fronteiras exteriores. No seio da União Europeia necessitamos de medicamentos, de material de prevenção e com as fronteiras fechadas têm existido problemas para o material chegar aos destinos, aos países que precisam.~

E dá o exemplo dos doentes graves que foram transferidos dos hospitais do Grand Est para o Luxemburgo.

Há pessoas no Luxemburgo que estão no estrangeiro e precisam de ser repatriadas e temos uma equipa a tratar deste processo e encontrar a melhor forma de o fazer, conta o ministro.

"Nós vamos nos organizar com a LuxAir para um voo a Cabo Verde para trazer de volta os residentes no Luxemburgo", anuncia.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.