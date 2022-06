Volodymyr Zelensky vai discursar a partir das 10h por videoconferência. Acompanhe em direto.

Guerra na Ucrânia

Em direto. Acompanhe o discurso de Zelensky no parlamento luxemburguês

Volodymyr Zelensky vai discursar a partir das 10h por videoconferência. Acompanhe em direto.

(Maria Monteiro e Susy Martins)

O Luxemburgo vai ser a próxima paragem do périplo virtual de Volodymyr Zelensky pelos parlamentos de todo o mundo. O presidente ucraniano vai discursar diante da Câmara de Deputados esta quinta-feira por videoconferência, a partir das 10h. Uma sessão que pode acompanhar em direto no vídeo abaixo:

Depois de Zelensky, o primeiro-ministro, Xavier Bettel fará uma intervenção.

As intervenções do Presidente ucraniano têm sido marcadas, em quase todos os casos, pelas referências a acontecimentos históricos do país a que se dirige — em Portugal, por exemplo, evocou o 25 de abril —, que utiliza para aproximar os deputados e cidadãos locais da situação que está a ser vivida pelos ucranianos.

O presidente ucraniano tem recebido diversas ovações em pé no seguimento dos seus discursos, como aconteceu no Parlamento Europeu, nos parlamentos britânico e canadiano, e também em Portugal, na Assembleia da República.

Luxemburgo já deu 155 milhões de euros em ajudas à Ucrânia O país apoiou o governo de Kiev na guerra contra a invasão russa com o acolhimento de refugiados, mas também com ajuda militar e humanitária.

O Luxemburgo tem estado na linha da frente no apoio à Ucrânia desde o início da guerra e está entre os cinco países do mundo que mais ajudaram o país, tendo alocado 0,38% do seu PIB para esse fim, de acordo com um estudo do Instituto Kiel para a Economia Mundial, sediado na cidade alemã do mesmo nome.

No mesmo dia, a primeira vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Eminé Dzhaparova, realiza uma visita de trabalho ao Luxemburgo, que se prolonga até sexta-feira.

Emine Dzhaparova vai ser recebida por Xavier Bettel e vai também participar numa sessão pública na Câmara dos Deputados. A visita de trabalho inclui também reuniões com os ministros da Defesa, François Bausch, dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, e da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot.

