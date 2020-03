A conferência de imprensa com Paulette Lenert iniciou-se às 15 horas da tarde.

Em direto. A falta de material e de profissionais de saúde "são os maiores riscos"

A conferência de imprensa com Paulette Lenert iniciou-se às 15 horas da tarde.

Nas últimas 24 horas não houve registos de mortes no país, afirmou a ministra da Saúde do Luxemburgo, Paulette Lenert no início da conferência de imprensa deste domingo novo ponto de situação sobre a epidemia no país.

A atualização epidemiológica da doença no país realizada, esta manhã, revela um aumento de 128 casos de infeção nas últimas 24 horas, subindo para 798 o número de doentes com covid-19.

"Há cinco pessoas em cuidados intensivos", declarou a ministra.

A governante agradeceu aos médicos, polícias, às associações de solidariedade e todos os que ajudam neste momento, incluindo, "as empresas privadas que nos facultaram material em stock.

Estamos em contacto direto com os quatro hospitais em ação, ao nível de profissionais de saúde "não há preocupações", há poucas faltas e "as pessoas estão motivadas".

"Criámos ainda espaços suplementares, como o hospital de campanha com mais 100 camas", lembra.

O primeiro centro de tratamento está pronto, em Colmar, no espaço da Cruz Vermelha para acolher também os doentes estáveis, e temos mais duas novas estruturas em "stand by" para entrar em funcionamento daqui a quatro dias, declara a governante.

Na medicina privada "reforçámos as teleconsultas e estamos a trabalhar com os centros de cuidados de saúde", diz a ministra.

"Temos uma equipa de investigadores e cientistas que colaboram connosco e nos informam diariamente da situação no estrangeiro para nós elaborarmos as nossas medidas, frisa Paulette Lenert.

A ministra volta a aconselhar a população a "ficar em casa" para prevenir a propagação da doença.

Ao nível das infraestruturas "estamos bem" há no entanto dois riscos: o da falta de material de prevenção e equipamento e a "possibilidade dos nossos profissionais de saúde ficarem retidos nos países de residência". A ministra falava sobre os médicos, enfermeiros e outros transfronteiriços que podem ser requisitados pela França, Bélgica ou Alemanha.

Para antecipar a falta de pessoal será lançado amanhã com a função pública, uma plataforma onde vão divulgar as nossas necessidades, os perfis dos profissionais que precisamos e as pessoas são convidadas a visitar e a inscrever-se.

"Foram distribuídas 100 mil máscaras nos hospitais", entre quem trabalha nos cuidados de saúde, com pessoas idosas, e outros que necessitam desta proteção, indicou Paulette Lenert.

"Quero lançar um apelo a todos os que estão em contacto com o público, como os motoristas de autocarro, há que respeitar as medidas de higiene. E se se sentem a ficar doentes, por favor, fiquem em casa", pediu.

Em relação à situação francesa que está bem grave, a ministra da saúde anunciou que o país está preparado para acolher alguns doentes franceses.





















