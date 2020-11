Usar a máscara é uma autoproteção e uma responsabilidade de ajudar pessoas de risco”, defende a especialista Marie-Lise Lair.

"Em casa deve usar máscara quando receber convidados"

Usar a máscara é uma autoproteção e uma responsabilidade de ajudar pessoas de risco", defende a especialista Marie-Lise Lair.

“Não há receita mágica” para travar a epidemia, por isso, o “melhor remédio é ficar em casa, quando não for obrigado a sair”, aconselha ao Contacto Marie-Lise Lair, especialista e autora do relatório ‘État des lieux des professions médicales et des professions de santé au Luxembourg’, encomendado pelo Ministério da Saúde e divulgado em 2019.

“A epidemia continua a alastrar e quanto menos se sair de casa, menor é a probabilidade de se infetar”, diz esta especialista que faz o ponto da situação e deixa recomendações.

As pessoas vulneráveis, “com mais de 65 anos, com doenças como a obesidade, cancro, asma ou doenças respiratórias, entre outras” devem ficar em casa, para evitar o risco de contágio. Mesmo em casa, estas pessoas “devem colocar a máscara quando receberem visitas”, nomeadamente crianças, e cumprir as regras de higiene.

“Quem tem mais de 65 anos deve tomar a vacina contra a gripe para evitar a possibilidade de uma dupla infeção, do vírus da gripe e da covid-19”, adverte Maire-Lise Lair relembrando a crise pandémica “é muito angustiante para quem tem mais idade”.

Todas as pessoas em geral, quando recebem convidados em casa, o máximo de quatro agora permitidos “devem usar máscara se o distanciamento de dois metros não puder ser cumprido”. Por outro lado, anfitriões e visitas “devem privilegiar os terraços ou jardins, ao interior da casa, mesmo no tempo frio, agasalhando-se”, frisa.

“Usar a máscara não é uma perda de liberdade pessoal, mas uma autoproteção e uma responsabilidade de ajudar pessoas de risco”, defende Marie-Lise Lair. E lembra que as “máscaras devem ser substituídas a cada quatro horas”, mesmo em casa.

Aos leitores do Contacto, faz o apelo de aceitarem o convite e realizarem os testes de rastreio do programa de testagem em larga escala (LST, na sigla original), “para saber se estão infetados, mesmo que não tenham sinais da doença”. Se acusarem positivo, devem autoisolar-se, e já não infetar outras pessoas.

Quanto aos hospitais, estes estão preparados “para acolher mais doentes da epidemia”, e como existe total separação entre doentes covid e não covid, “podendo assim continuar a receber pacientes com condições urgentes não covid”. Se a fase 4 do plano de contingência hospitalar for ativada, “só serão adiadas os tratamentos e cirurgias não urgentes”.

Para Marie-Lise Lair, “até à data, o governo está a tomar boas decisões na procura de um bom equilíbrio entre a propagação da epidemia e a situação económica do país”. Alguns países nórdicos optaram por esta estratégia e têm um bom controlo sobre a epidemia, justifica.

“Só a vacina nos ajudará a conter completamente esta epidemia”, mas deveremos ter de esperar ainda “quatro a seis meses” pela sua chegada. Até lá, há que continuar a cumprir as regras, e os “adultos devem dar o exemplo aos mais novos”. Há que aproveitar as medidas restritivas para “passar mais tempo em família”, conclui.

