As opções de alojamento ao longo do percurso "Minett-Trail" querem-se as mais originais possíveis. Em Dudelange, será construído um albergue flutuante.

Albergue flutuante

Em breve será possível dormir sobre a água em Dudelange

Raymond SCHMIT As opções de alojamento ao longo do percurso "Minett-Trail" querem-se as mais originais possíveis. Em Dudelange, será construído um albergue flutuante.

Um "floater" está a nascer em Dudelange nos antigos tanques de arrefecimento da fábrica Arbed. Por trás deste nome inglês, devemos ler um albergue flutuante. Este irá dar pernoita, no âmbito da Minett-Trail, aos hóspedes que desejam descobrir a região sul e suas belezas naturais. Na quinta-feira, chegaram os primeiros elementos da obra e a montagem já pode começar.



Com 90 quilómetros de extensão, de Küntzig a Bettembourg, o Minett-Trail dá aos caminhantes e amantes da natureza um vislumbre de uma natureza única que se desenvolveu no sul de Luxemburgo depois que a terra vermelha foi despojada das suas riquezas desde há um século. À primeira vista supõe-se que o trilho foi marcado como parte do ano cultural de 2022 em Esch e na região sul. Mas não é assim, ainda que ofereça a possibilidade de combinar a descoberta da natureza e da cultura.

O percurso pelas antigas zonas de extração de minério é uma iniciativa do posto regional de turismo ORT e foi realizado com o apoio das autarquias. Para os pais da ideia, ficou claro desde o início que também era necessário criar possibilidades de alojamento onde os caminhantes pudessem descansar após um dia extenuante.

Onze albergues

A intenção é que estes albergues fossem o mais originais possível e tivessem uma ligação com o passado dos onze municípios do sul envolvidos no projeto. Assim, em Fond-de-Gras, os hóspedes são recebidos num antigo vagão de comboio, em Rumelange numa antiga casa de mineiros e em Bettembourg na torre da entrada do parque de contos de fadas.

Em Dudelange, será um albergue flutuante, que irá nascer na antiga "lagoa", ou tanque de arrefecimento da siderurgia. Construído em 1928, não se destinava apenas à captação de água para a indústria siderúrgica, mas também para fins desportivos. Foi aqui que nasceu a primeira piscina de Dudelange. A diversão do banho à sombra dos altos-fornos terminou em 1954. Foi então que a nova piscina ao ar livre foi colocada em operação em Parkstraße.

No futuro, o lago vai receber os visitantes durante a noite. No projeto de construção da pousada o artista Frank Miltgen inspirou-se num rochedo da reserva natural de Haardt. Os planos foram então aprimorados pelo escritório M3 Architects.

A construção em madeira coube à empresa ZDK Langen em Echternach, onde tudo foi previamente montado para garantir a perfeição. E, antes de iniciar sua viagem para Dudelange, o futuro albergue foi desmontado para ser reconstruído então no seu destino final.

Espaço para quatro pessoas

A casa de hóspedes flutuante, com uma dúzia de metros de comprimento e sete de largura, oferece alojamento para quatro pessoas. Também inclui uma pequena cozinha, chuveiro e vestiário numa área de 49 metros quadrados. Na fachada frontal, os ocupantes têm como paisagem a Torre de água, e o quartier Italie através de uma janela.

Embora os hóspedes se sintam como se estivessem a flutuar na água, tal é apenas ilusão. A construção de madeira será firmemente erguida sobre uma estrutura metálica que será ancorada ao fundo do lago. Esta estrutura chegará na segunda-feira, amanhã, e será instalada com recurso a um guindaste. Depois pode então começar a construção da casa de hóspedes. O “floater” deverá poder receber os primeiros turistas a partir de meados de junho. As pernoites podem ser reservadas com o ORT Sud , que atualmente procura um operador para as onze pousadas da Minett-Trail.

O financiamento deste albergue flutuante também foi afetado pelo aumento do custo dos materiais de construção, que elevou o preço. O custo está agora estimado em 1,3 milhões de euros, metade dos quais a cargo do Ministério do Turismo.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.

