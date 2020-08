A fase de testes terá início na primavera de 2021 e vão ser necessários dois milhões de euros para completar este plano.

Em 2021 haverá sistema inteligente de semáforos entre Mamer e Strassen

A fim de melhorar o fluxo de tráfego e permitir que os autocarros avancem com mais fluidez, foi lançado entre Mamer e Strassen um projecto-piloto envolvendo semáforos inteligentes.

Até agora, o tráfego era regulado pelos semáforos programados pelos respetivos municípios, mas como esta novidade tecnológica a ideia é beneficiar os transportes públicos, que passam a usufruir do direito de passagem automático, bem como criar um sistema onde vários semáforos de adaptam ao tráfego em qualquer altura, avançou a RTL.

Assim, as pontes e as autoridades rodoviárias e os seus sistemas inteligentes assumirão temporariamente o controlo no âmbito deste projecto.



A secção de testes para este projeto-piloto está localizada ao longo da Route d'Arlon, começando na saída Mamer e terminando na rotunda em frente ao centro comercial em Strassen, uma rota que tem pouco menos de um quilómetro de comprimento, mas que inclui vários cruzamentos.

