Em 2019 cortaram-se cerca de 300 árvores nas estradas do Luxemburgo

Acidentes contra árvores provocam frequentemente ferimentos graves

Segundo o ministro dos Transportes, François Bausch, em 2019 cortaram-se cerca de 300 árvores nas estradas rurais do Luxemburgo para a prevenção de acidentes. Porém, para compensar a perda, foram plantadas árvores em outros lugares.



O Ministério dos Transportes construiu 20 quilómetros de barreiras de segurança ao longo das estradas nacionais em 2019, com 10,5 quilómetros entre estradas e árvores, uma vez que as consequências de acidentes contra árvores provocam frequentemente ferimentos mais graves.



Estima-se que mais de 100.000 árvores estejam a crescer nas proximidades de uma estrada no Luxemburgo, o que representa um risco para os condutores, disse François Bausch em resposta a uma pergunta parlamentar esta segunda-feira.



Muitas das árvores que se encontram ao longo das estradas, não têm distância suficiente que permita a construção das barreiras de segurança, explica o Luxembourg Times. Terá sido essa a razão que levou o ministério a permitir o corte de cerca de 300 árvores em todo o país no ano passado.



Nos locais onde as novas estradas estão em construção, as árvores que serão plantadas para compensar os cortes anteriores, serão dispostas a uma distância segura, garantiu o ministro.

