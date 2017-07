Esta escola está no primeiro ano e já é um grande sucesso. É um modelo que gostava de ver generalizado no Luxemburgo?

Penso que sim. Eu tenho que ter cuidado com o que digo, porque não sou a ministra da Educação [risos] e essa não é a minha responsabilidade. Mas poder, dentro de uma escola, ter todas as línguas, todas as culturas e nacionalidades, e dar a mesma possibilidade, a cada aluno, de poder sair com um diploma que dá acesso à universidade ou a estudos superiores, independentemente da língua materna ou da língua que falam em casa, podia ser uma solução, uma chave para o futuro.

Qual é a a diferença em relação ao ensino luxemburguês?

A diferença é que valorizamos a língua materna – seja português, alemão, francês ou inglês. E os alunos também têm a possibilidade de escolher as línguas que vão aprender. Não são obrigados a começar na escola primária com alemão e depois francês, mas podem continuar até ao bacharelato europeu (o nosso diploma final de estudos secundários) com outras línguas. Pode ser inglês, francês, alemão, português…

Para os alunos lusófonos, o alemão é, regra geral, a maior barreira no ensino luxemburguês.

Eu penso que sim. Não para todos, mas para alguns, sim, sobretudo para os que chegam ao Luxemburgo já com com oito, 12 ou mesmo 15 anos. É difícil aprender duas novas línguas, é brutal.

E isso aqui não acontece? Um aluno que chegue com 14 anos, por exemplo, no ensino normal estaria condenado a um percurso que passa quase sempre pelo modular.

Nós começámos em setembro mas já temos resultados. Temos alunos que chegaram em janeiro e puderam continuar a aprender português e outras disciplinas, como a Matemática, frequentando ao mesmo tempo uma turma de acolhimento em que aprendem uma segunda língua para poderem entrar no primeiro ciclo do secundário. E este ano já temos bastantes alunos que vão conseguir passar dessa turma de integração para o primeiro ano do secundário.

E vão poder fazer o percurso normal?

Sim, e mais do que isso, podem mesmo aprender alemão, mas como terceira língua, e não como primeira ou segunda. Têm as mesmas possibilidades que os outros alunos de continuar no secundário.

Há portugueses que dizem que os filhos precisam é de aprender outras línguas. Mas a vossa escola não impede os alunos de aprender outros idiomas?

Claro que não, pelo contrário. Somos um projeto novo, mas somos pessoas com muita experiência e sabemos o que estamos a fazer.



Foto: Guy Jallay

Muitos têm medo que os filhos venham a falar pior francês ou alemão. Mas não é assim?

Claro que não, pelo contrário. Os programas são os programas europeus, escritos por 28 países. Eu falo por experiência, porque chamo-me Elisabeth da Silva e também cresci aqui no Luxemburgo, filha de imigrantes portugueses. Uma verdadeira integração só é possível através da língua, e nesta escola, além de terem alemão e francês, e português e inglês, e as línguas que vão escolher, eles são obrigados a aprender luxemburguês. Quer seja um aluno português ou um luxemburguês, têm duas horas de luxemburguês por semana, e isso vai da primária até ao terceiro ano do secundário. E a educação física, tanto na primária como no secundário, é dada em luxemburguês. Portanto, os nossos alunos também têm de falar luxemburguês, que para mim é uma porta que temos de abrir a todos.

Dependendo da secção que escolhem, os alunos têm a maioria das aulas em inglês ou francês [em Esch, no próximo ano, também vão poder optar por alemão]?

Exatamente.

A grande novidade é que os alunos portugueses também podem ter aulas de português. O português passa a ser valorizado?

Claro! Todos falam de integração, e eu podia estar horas a falar de integração, mas aprender uma língua não é só aprender vocabulário, escrever ditados e redações: é abrir-se à cultura e entender outra cultura. Nós aqui, com 32 nacionalidades, falamos do respeito no dia-a-dia, de aceitar os outros, de tentar percebê-los. Para falar uma língua a pessoa tem de entender a cultura dos outros. E a cultura vai da forma de vestir, de falar, de comer, de organizar as festas, da religião, tudo… Estamos numa época da nossa civilização em que temos de abrir as mentalidades dos nossos alunos, aceitar e respeitar cada cultura e cada língua. E temos que valorizar também a língua luxemburguesa dentro do sistema escolar. E temos as provas de que funciona. Os alunos, mesmo que não falem luxemburguês em casa, já falam e entendem e vão progredindo dia-a- dia.

Uma língua não tira o lugar a outra?

Temos de ver que nós não somos uma escola de línguas. Temos sempre uma entrevista com os pais e o aluno para ver se a nossa escola é adaptada ou se é melhor para o aluno entrar numa escola normal. O aluno está no centro das nossas preocupações, e a ideia é que, com as línguas com que vem, possa integrar o ensino primário ou secundário para poder concluir os seus estudos.

As inscrições para o próximo ano letivo já terminaram. Como é que as pessoas interessadas podem inscrever os filhos?

Para o próximo ano, as turmas já estão cheias e temos uma lista de espera. Temos de esperar até setembro, para ver se não faltam alunos, e nesse momento contactamos as famílias que estão em lista de espera. As próximas inscrições vão começar em fevereiro de 2018. Para o ano temos mais de 550 pedidos. Tem havido uma grande procura.

Differdange é uma cidade com um passado industrial e de imigração, onde vivem muitos portugueses. A escola tem alunos de todas as classes sociais?

Sim, temos alunos de todas as classes sociais. Quando falamos de diversidade, não estamos só a falar de línguas e culturas, mas também da sociedade em geral. Não somos uma escola que tem só filhos de médicos ou de engenheiros e onde tem de se pagar 15 mil euros para poder escolarizar o aluno. A diversidade, em todos os aspetos, para nós é muito importante. Temos alunos que são filhos das nossas empregadas de limpeza e alunos filhos de universitários ou de médicos. Queremos refletir a sociedade e dar as mesmas oportunidades a todos os alunos. Claro que é um desafio, mas não é impossível.

Paula Telo Alves