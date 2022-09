O elevador panorâmico está fechado ao público desde a passada sexta-feira devido a um problema técnico.

Capital

Elevador de Pfaffenthal volta a abrir a 5 de outubro

Henrique DE BURGO

O elevador que liga o bairro de Pfaffenthal à parte alta da Cidade do Luxemburgo vai voltar a funcionar no próximo dia 5 de outubro.

O elevador panorâmico está fechado ao público desde a passada sexta-feira (23 de setembro) devido a um problema técnico.

A comuna da Cidade do Luxemburgo refere numa nota de imprensa que a intervenção visa a substituição do rolamento da roldana de contrapeso do elevador, bem como trabalhos de manutenção mensal.

