Elétrico leva primeiros passageiros até à gare às 10h de domingo

Diana ALVES

Domingo, 10h da manhã. É esta a data e hora do primeiro trajeto do novo elétrico da capital entre a Place de l’Etoile e a gare da cidade do Luxemburgo.

Nos últimos dias, têm sido vários os testes feitos antre aquelas duas paragens, mas a inauguração e a primeira viagem com passageiros a bordo está marcada para a manhã de domingo (13 de dezembro).

De acordo com a empresa Luxtram, citada pelo L’Essentiel, tudo estará pronto para a inauguração da nova extensão da linha.

Embora o serviço arranque já este domingo, as obras nas plataformas da gare e da Place de Metz só terminam na primavera. Quanto à da Place de Paris, a conclusão está prevista para o verão.

Ainda segundo o diário, a Luxtram, empresa responsável pelo desenvolvimento da rede do elétrico, diz não ter conhecimento de eventuais incidentes de circulação e garante que peões e condutores estão “habituados” à presença do elétrico no território da capital, onde circula desde 2017.

Recorde-se que, para andar de elétrico, não é preciso bilhete. À exceção da primeira classe dos comboios, os transportes públicos são gratuitos no Luxemburgo desde 1 de março de 2020.



