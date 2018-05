O elétrico atravessou pela primeira vez a ponte vermelha, que liga o centro da cidade do Luxemburgo a Kirchberg.

Elétrico já atravessou a ponte vermelha

Inaugurado em dezembro de 2017, o elétrico tem circulado até agora entre a LuxExpo e a ponte vermelha.



No entanto, com o avanço das obras, a fase de teste do elétrico no troço Kirchberg - Place de l'Etoile começou a ser feita no dia 21, anunciou a LuxTram, num comunicado divulgado na noite de terça-feira.

"Esta primeira travessia ocorreu em boas condições e a fase de testes vai continuar gradualmente a cada noite até à Place de l'Etoile", refere-se no documento.



Até agosto, prevê-se que os passageiros possam chegar à Place de l'Etoile, com a inauguração de mais três paragens: "Théâtre", "Faïencerie" e "Place de l'Etoile".



Quanto à chegada do elétrico à Av. de la Liberté, está prevista só para 2020, já depois da ligação ao Hamilius.

Uma vez concluída, a rede abrange 16 quilómetros, que incluem 24 paragens da LuxExpo, em Kirchberg, ao Cloche d'Or, em Gasperich.