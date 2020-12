Com a abertura da nova extensão da linha, o elétrico passa a garantir a ligação entre a LuxExpo, em Kirchberg, e a gare central.

Elétrico da capital com quatro novas paragens a partir de domingo

Diana ALVES Com a abertura da nova extensão da linha, o elétrico passa a garantir a ligação entre a LuxExpo, em Kirchberg, e a gare central.

Mais uma data importante para o elétrico da cidade do Luxemburgo. A partir de domingo (13 de dezembro), o elétrico passa a ter quatro novas paragens. Em causa está a inauguração do novo troço, que vai ligar a Place de l’Etoile à gare central da cidade do Luxemburgo. No total, entram em serviço quatro novas estações: ‘Hamilius’, ‘Place de Metz’, ‘Paräisser Plaz/Place de Paris’ e ‘Gare centrale’. Duas delas – ‘Hamilius’ e ‘Gare centrale’ – terão ligação com outros meios de transporte.

A inauguração do novo troço está marcada para as 10:00 de domingo, na presença do ministro da Mobilidade, François Bausch, da burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, e do diretor-geral da Luxtram, André von der Marck. A primeira partida oficial está marcada para as 10:15, na Place de l’Etoile. O elétrico fará a viagem até à gare central, regressando depois à Place de Paris. A fita inaugural será cortada na Place des Martyrs.

Com a abertura da nova extensão da linha, o elétrico passa a garantir a ligação entre a LuxExpo, em Kirchberg, e a gare central. Serão precisos 24 minutos para percorrer esse percurso, que inclui 15 paragens. Depois da inauguração do novo troço, no domingo, o próximo objetivo é levar o elétrico até Bonnevoie. As obras desta próxima fase serão levadas a cabo pela Luxtram, empresa encarregada da construção da rede do elétrico, em cooperação com a Administração das Pontes e Estradas e a autarquia da cidade do Luxemburgo. Esse novo troço deverá ficar concluído no segundo semestre de 2022.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.