A ciclovia que vai acompanhar a linha do elétrico, entre a Place de l’Étoile e a gare, deverá estar operacional o mais tardar em janeiro de 2021.

Elétrico chega à gare central em dezembro

Diana ALVES A ciclovia que vai acompanhar a linha do elétrico, entre a Place de l’Étoile e a gare, deverá estar operacional o mais tardar em janeiro de 2021.

O elétrico da cidade do Luxemburgo vai mesmo chegar à gare central antes do final do ano. De acordo com o ministro da Mobilidade, François Bausch, a ligação entre a Place de l’Étoile e a estação ficará operacional ao longo do próximo mês de dezembro.

Respondendo a uma questão parlamentar do deputado François Benoy, do partido déi Gréng, o ministro adiantou, por outro lado, que “não está prevista a abertura de um serviço parcial até à Place de Paris”, o que significa que o elétrico deverá circular diretamente entre a Place de l’Étoile e a gare, sem paragem na Place de Paris.

Bausch fez também saber que a primeira fase das obras do troço no sentido aeroporto já foi aprovada, sendo que os trabalhos devem arrancar no próximo ano, em Kirchberg.

Neste momento, estão em curso as obras dos troços C e D do elétrico. Em causa estão os trabalhos na nova N3 e a reconstrução da ponte Buchler.

Já as obras no troço Gare Central – Interface de Bonnevoie deverão terminar no primeiro semestre de 2022.

Por seu lado, a extensão da linha até à Cloche d’Or está programada para o outono de 2023.

Antes disso, no verão do próximo ano, deverão ficar concluídas as obras de extensão da ponte “Passarelle” e a reabilitação de toda a sua estrutura, sendo que a ciclovia do lado oeste deverá abrir no próximo mês de setembro.

Já a ciclovia que vai acompanhar a linha do elétrico, entre a Place de l’Étoile e a gare, deverá estar operacional o mais tardar em janeiro de 2021.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.