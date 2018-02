Elétrico chega à Avenue de la Liberté em 2020

O elétrico luxemburguês deverá chegar à Avenue de la Liberté durante o segundo semestre de 2020, de acordo com os planos divulgados esta sexta-feira pela empresa Luxtram.

Paulo Jorge Pereira O elétrico luxemburguês deverá chegar à Avenue de la Liberté durante o segundo semestre de 2020, de acordo com os planos divulgados esta sexta-feira pela empresa Luxtram.

As obras no espaço da Avenue de la Liberté implicam, por outro lado, que várias árvores atuais, entre os "49 plátanos e 23 cerejeiras existentes", sejam substituídas, segundo um estudo citado pela empresa. Assim, "serão plantadas 76 novas árvores de grande porte".



No próximo mês de junho haverá três novas estações (Theater, Faïencerie e Stäreplatz/Étoile), estando ainda programados trabalhos para outros "2 km de via" antes das férias de verão, entre as Places de l'Étoile e de Paris.

Entre os próximos dias 27 deste mês e 6 de março haverá uma campanha informativa a propósito das várias etapas das obras previstas. Da Place de l'Étoile, os trabalhos vão seguir para a Avenue Émile-Reuter e para o Boulevard Royal. Com início em dezembro deste ano, as obras vão continuar na zona de Hamilius e, mais tarde, na Avenue de la Liberté e na Place de Paris.

A empresa relembrou que o primeiro troço foi colocado à disposição dos utentes no passado dia 10 de dezembro, em Kirchberg, incluindo oito estações. O elétrico percorre, nesta altura, um trajeto que o leva da Luxexpo à Pont Rouge e, segundo a Luxtram, o balanço está muito acima das expetativas no que diz respeito a passageiros: "17 mil por dia, enquanto as estimativas apontavam para 8.400."

Quanto ao funicular entre Kirchberg e Pfaffenthal, o transporte diário envolve "seis mil pessoas".

