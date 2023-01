Problemas técnicos deixaram várias comunas do norte do país sem eletricidade durante a tarde e noite.

Apagão

Eletricidade de volta ao norte do Luxemburgo

Várias comunas no norte do Luxemburgo foram afetadas por um corte de energia no domingo à tarde e noite durante várias horas.

A grande falha de energia mergulhou vários municípios no norte do Luxemburgo na escuridão em alguns casos durante mais de duas horas. O apagão apanhou primeiramente de surpresa os habitantes de Esch-sur-Sûre e Grosbous às 17h51h de domingo.

Um minuto depois, foi a vez da comuna de Wahl. Durante cerca de meia hora, não houve eletricidade nestes municípios, mas o problema foi resolvido por volta das 18h23 simultaneamente nas três áreas afetadas.

Mais tarde, os municípios de Wiltz e Wincrange foram afetados por um corte de energia por volta das 18h. Nestes casos o corte de energia durou mais de duas horas nestes municípios. A energia só foi restaurada por volta das 20h41h.

A 1 de janeiro, Esch-sur-Sûre já tinha sido afetado por um corte de energia, entre durante uma hora, devido a problemas técnicos.

(Artigo publicado originalmente no Virgule.)

