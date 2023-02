Desde o final do ano passado que o Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS) organiza formações sobre o sistema eleitoral luxemburguês.

Eleições. Voto nominal é que mais confunde os "multiplicadores"

Desde o final do ano passado que o Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS) organiza formações sobre o sistema eleitoral luxemburguês. Concluída a formação, os participantes recebem um diploma de “multiplicador”, passando a estar devidamente informados sobre as eleições e prontos a passar a palavra sobre o recenseamento e o voto.



A existência de dois sistemas de eleição, que dependem do número de habitantes das comunas, e o voto nominal (‘panachage’, em francês) são os aspetos do processo legislativo que mais ‘surpreendem’ quem segue as formações do CEFIS, como explicou à Rádio Latina Frédéric Mertz, responsável-adjunto do centro de estudos.

Leiaa a notícia completa aqui.

