O CLAE promove uma sessão de informação em português sobre a importância das eleições sociais no Luxemburgo, em colaboração com a Câmara dos Assalariados, no dia 17 deste mês, a partir das 19:00.

Eleições sociais: CLAE realiza sessão de informação, em português

Susy TEIXEIRA MARTINS

As eleições sociais estão agendadas para 12 de março deste ano e têm um duplo objetivo: por um lado eleger os membros das delegações de pessoal no seio das empresas (com pelo menos 15 trabalhadores), e por outro os 60 elementos da Câmara dos Assalariados – um organismo de consulta do Governo sobre os direitos de trabalhadores e reformados.

No caso das delegações de pessoal, o escrutínio é realizado nas próprias empresas, ao passo que, para a Câmara dos Assalariados, os trabalhadores e os reformados recebem o boletim de voto em casa.

Este ato eleitoral é considerado o mais democrático do país, uma vez que abrange trabalhadores e reformados, residentes ou transfronteiriços, luxemburgueses ou estrangeiros.

A sessão de informação regista a presença de Claude Cardoso, conselheiro de direção da Câmara dos Assalariados, que explica os desafios destas eleições, as modalidades de voto, além das atividades desta organização.