Teve 588 votos, mais vinte que o segundo mais votado, e deixou em terceiro lugar o atual burgomestre, Albert Back, com 553 votos.



José Vaz do Rio já era conselheiro municipal em Bettendorf desde 2011, altura em que ficou em quinto lugar. Agora, pode vir a ser burgomestre da pequena localidade no nordeste do país - um feito histórico para os portugueses no Luxemburgo -, mas é cauteloso. "Vamos ver. Ainda vamos ter uma reunião, tudo é possível. Se os outros conselheiros votarem contra...".

A localidade tem menos de três mil habitantes e não há listas partidárias, sendo as candidaturas apresentadas em nome individual. Os nove eleitos deverão ainda realizar uma reunião para formalizar as nomeações para os cargos no executivo camarário: um burgomestre, dois vereadores e seis conselheiros comunais.

O português tem 61 anos e vive há 28 em Gisldorf, que faz parte da autarquia de Bettendorf. Está reformado há quatro anos (trabalhou na fábrica da Goodyear) e tem três filhos e quatro netos, "todos a viver no Luxemburgo". Há um ano, obteve a nacionalidade luxemburguesa, ficando com dupla nacionalidade, e fala luxemburguês. "Fui seis anos à escola, em Bettendorf, todas as segundas-feiras à noite, das sete e meia às dez. Compreendo cem por cento e falo 80% - agora vou ter de treinar", brinca.

Se for nomeado burgomestre, pode fazer história, tornando-se o primeiro autarca português eleito no Luxemburgo. "É importante para os portugueses. Os portugueses deviam participar mais e registar-se na comuna para votar", diz José Vaz do Rio. E dá um exemplo da importância de participar na política: as dificuldades para conseguir salas para o ensino de português na localidade, que funciona no regime paralelo, fora do horário escolar. "A comuna dificultou um bocado os cursos, não queriam emprestar a sala, com salas vazias", conta. O caso acabou por se resolver na sexta-feira, com a ida do responsável do Serviço de Ensino, Joaquim Prazeres, a uma reunião com a autarquia. Problemas que não se repetirão se o português estiver à frente da autarquia, garante. "É normal, é prioridade, a nossa língua", disse José Vaz do Rio ao Contacto.



Natural de Vila Pouca de Aguiar, o português com dupla nacionalidade é também presidente de dois clubes de futebol: o FC Jeunesse Gisldorf, que integra a Federação Luxemburguesa de Futebol, e o Vila Pouca de Aguiar, um clube com 30 anos. Em ambas as equipas, a maioria dos jogadores são portugueses. "É quase tudo, temos dois ou três luxemburgueses".

José Vaz do Rio diz que a mulher já estava à espera de um bom resultado nestas eleições. "Ela sempre me encorajou, disse que eu ia ficar entre os três primeiros". Acabou por ficar mesmo em primeiro.



Paula Telo Alves