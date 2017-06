A sede do Rancho Folclórico Províncias de Portugal, no antigo edifício "Douanes et Accises", no Boulevard Prince Henri, em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo, recebe este sábado, dia 3, pelas 20:00, uma sessão de esclarecimento e sensibilização para as inscrições nas listas eleitorais para as comunais 2017.

De acordo com a organização, a cargo do Movimento Comunidade para a Cidadania Esch 2017 , a reunião de informação servirá para abordar temas como as competências de uma comuna, os órgãos e serviços comunais e o sistema eleitoral luxemburguês, entre outros assuntos de interesse.

“O objetivo deste movimento centra-se no apelo ao recenseamento ao grande número de cidadãos não-luxemburgueses residentes no país. Sabemos que muitas pessoas nunca o fizeram [recenseamento eleitoral] por falta de informação e por não compreenderem as políticas locais, daí as iniciativas que temos proposto”, referiu, ao CONTACTO, Marlene Rodrigues, do Movimento Comunidade para a Cidadania Esch 2017.

“Este Movimento foi criado por pessoas de diversos horizontes e não tem intuito partidário”, esclarece ainda aquela responsável, que revelou que o movimento terá igualmente um 'stand' de informação, no 24 e 25 de junho, nas festas de S. João, em Esch-sur-Alzette.

O prazo de inscrição nos cadernos eleitorais termina a 13 de julho e, para isso, basta ir à comuna de residência para proceder à inscrição. Qualquer cidadão legalmente residente no país até esse dia poderá efetuar o seu recenseamento.

O direito de voto nas eleições comunais existe desde 1999 no Luxemburgo, mas apenas 17 mil dos mais de 100 mil portugueses residentes no país estão inscritos.

