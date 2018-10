Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Os eleitores brasileiros voltam às urnas este domingo para a segunda volta das presidenciais.

Eleições brasileiras. Autocarros gratuitos para eleitores que tenham de votar em Bruxelas

Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Os eleitores brasileiros voltam às urnas este domingo para a segunda volta das presidenciais.

Os brasileiros que vivem no Luxemburgo podem este ano, pela primeira vez, votar no país, sem terem de se deslocar a Bruxelas. Para isso, basta estarem recenseados, o que é o caso de 186 residentes. De acordo com a presidente da mesa de voto instalada no grão-ducado, Maria Capus, o número é baixo porque muitos continuam inscritos na Bélgica devido a um erro técnico.

Para fazer face à situação, serão disponibilizados autocarros gratuitos no domingo para aqueles que tiverem de viajar até à capital belga. O ponto de encontro é em frente à mesa de voto do Luxemburgo, situada no Centro Christian Hope, em Bonnevoie. O autocarro sairá entre as 09:30 e as 10:00, regressando depois de as pessoas terem votado.



Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República brasileiro, numa disputa entre a extrema-direita com Jair Bolsonaro e a esquerda com Fernando Haddad.

No Luxemburgo as urnas vão estar abertas das 08:00 às 17:00. Os resultados eleitorais serão afixados à porta do edifício pouco depois das 17:00, uma vez que a urna de voto é eletrónica.





















