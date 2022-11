Quase mais 70 mil estrangeiros serão chamados às urnas. As próximas eleições autárquicas estão marcadas para 11 de junho.

Eleições autárquicas 2023. Poderão votar o dobro dos residentes estrangeiros

Quase mais 70 mil estrangeiros serão chamados às urnas. As próximas eleições autárquicas estão marcadas para 11 de junho.

O número de residentes estrangeiros no Luxemburgo autorizados a votar nas eleições municipais de 2023 é quase duas vezes superior ao das eleições anteriores, depois de o país ter abolido uma lei que só permitia a participação nas urnas a pessoas que tivessem vivido no país durante pelo menos cinco anos.

Um total de 68.173 residentes estrangeiros poderão votar, após o Grão-Ducado ter alterado a lei eleitoral do país em julho. Do total, 32.105 são mulheres, disse a Ministra da Família, Corinne Cahen, em resposta a uma pergunta parlamentar na quinta-feira.

Os não-luxemburgueses representam cerca de metade da população do Luxemburgo e cerca de 70% dos residentes na capital, com os últimos números a demonstrarem que o forte crescimento demográfico e do emprego no Luxemburgo é impulsionado por estrangeiros, incluindo pela migração não comunitária.

Nas últimas eleições locais, em 2017, houve 34.638 eleitores estrangeiros, menos de um quarto dos residentes estrangeiros, que se inscreveram para votar, revelou um estudo do Centro de Estudos Interculturais e Sociais. Um terço dos residentes estrangeiros, cerca de 75.226 pessoas, não foram autorizados a inscrever-se nas listas eleitorais municipais porque não preenchiam os critérios na altura.

A lei eleitoral alterada do Grão-Ducado permite agora que os estrangeiros votem e se candidatem às eleições locais, independentemente de serem ou não cidadãos da UE.

As próximas eleições autárquicas estão marcadas para 11 de junho.

Os residentes estrangeiros não podem participar nas eleições nacionais, que terão lugar mais tarde, também em 2023.

Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times.

