O homicida não é, afinal, português. Nem é o senhorio do edifício. A intenção não era de matar só uma pessoa. Assassinou uma mulher e tentou matar um homem a seguir. Que não era o namorado da vítima. Esta é a verdade sobre o crime horrendo de Bonnevoie.

Luxemburgo 4 min.

Crime

"Ele queria matar toda a gente". A verdade sobre a morte de portuguesa em Bonnevoie

Tiago RODRIGUES O homicida não é, afinal, português. Nem é o senhorio do edifício. A intenção não era de matar só uma pessoa. Assassinou uma mulher e tentou matar um homem a seguir. Que não era o namorado da vítima. Esta é a verdade sobre o crime horrendo de Bonnevoie.

Primeiro, é preciso esclarecer os factos. "Ele [o assassino] não é português. É hispânico ou pelo menos tem nome espanhol. Não é o senhorio, mas um inquilino. Não foi nada de pessoal contra ela [a vítima]. É um psicopata, que queria matar toda a gente. O jovem que foi esfaqueado conseguiu fugir e salvou-nos a todos. Esta é a verdade".

A história do crime de Bonnevoie que resultou na morte de uma mulher portuguesa nascida no Grão-Ducado, de 32 anos, deu muito que falar. Diferentes versões nos meios de comunicação, no Luxemburgo e em Portugal, apontavam o homicida como sendo o senhorio do edifício, possivelmente de nacionalidade portuguesa, e que o jovem de 27 anos esfaqueado era o namorado da vítima. Tudo isso estava errado.

Esta é a versão contada em exclusivo ao Contacto por vizinhas que viviam na mesma casa, sob condição de anonimato.

Tudo aconteceu numa quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Por volta das 8h30, uma das vizinhas ouviu barulhos no andar de baixo. "Estava no meu apartamento a preparar-me para ir trabalhar. Não ouvi gritos, pensei que era uma discussão de casal", recorda. Mas não era. O namorado da vítima, um português de 33 anos, já tinha deixado o apartamento mais cedo, para ir trabalhar.

Aquela casa tem três andares. No primeiro viviam um casal e o filho. No segundo, uma divisão com três quartos e uma cozinha, vivia um casal português, um estudante sírio de 27 anos e um homem de 45, o alegado homicida. No terceiro, viviam duas pessoas.

O que aconteceu ao certo entre o homem de 45 anos e a mulher portuguesa naquela manhã não se sabe. O que se sabe é que ele a matou e o corpo foi encontrado "parcialmente desmembrado e mutilado" no seu quarto. Mas porquê? "Não havia motivo. Ele queria matar toda a gente. Não tinha algo pessoal contra a mulher. Começou por ela, mas depois tentou matar o jovem", contam as vizinhas.

"Foi tudo premeditado"

O estudante, que vivia no quarto ao lado do suspeito, não deu conta da morte da mulher. Terá ouvido barulho e alguém a gritar 'pára, pára', mas também pensou que se tratava de uma discussão do casal e deixou-se dormir. Só se levantou por volta das 11h30. Tomou o café e voltou ao quarto para estudar. "Pelas 14h30, ele estava sentado e o homem abriu a porta. Tinha uma faca grande e um afiador nas mãos. Não havia sangue na roupa ou na faca. Perguntou ao jovem 'estás bem?' e depois atacou-o rapidamente. Tentou matá-lo".

O estudante sofreu vários golpes em diferentes partes do corpo, mas tentou defender-se e conseguiu fugir. Continua no hospital com ferimentos graves, mas em condição estável. "As feridas mais graves foram no peito e nas mãos, por ter agarrado a faca. Lutou pela sua vida", afirmam as testemunhas. O jovem só soube que a mulher portuguesa tinha sido morta no quarto ao lado no dia seguinte, no hospital. Ninguém se apercebeu do ataque mortal.

Só durante a disputa entre o estudante e o homicida é que os outros vizinhos se aperceberam do que estava a acontecer e um deles chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, cerca de 20 minutos depois, encontraram o homem no seu quarto, junto ao corpo da mulher. "Ele disse à polícia: 'É bom que tenham vindo agora, senão ia matar toda a gente'. Queria matar-nos a todos. Foi tudo premeditado. Ele refletiu sobre como ia matar. Sabia o que ia fazer. É algo horrível, muito grave. É um psicopata".

Pouco se sabe sobre este homem de 45 anos. As vizinhas acreditam que é hispânico, porque tem um nome espanhol, e que era cozinheiro. Vivia naquele apartamento há cerca de um ano e meio e teria ficado sem trabalho ou estava de férias naquela semana. Mas ainda lhes custa descrever a pessoa. "Mesmo que ele esteja agora preso, hoje em dia não conseguimos confiar facilmente. Temos medo. Ele não era normal, era uma pessoa fria. Pouco falávamos. Mas dava-se bem com os colegas de piso. Nunca mostrou ser uma pessoa agressiva".

O suspeito encontra-se em prisão preventiva na cadeia de Sanem e é acusado de homícidio, homicídio qualificado e tentativa de homicídio.



O namorado da vítima estava a trabalhar e só soube do que aconteceu quando chegou a casa, durante aquela tarde.

Após o crime, todos os residentes do edifício foram realojados noutros apartamentos na mesma zona, mas receberam agora uma notificação da assistência social para que regressem à antiga residência. Os inquilinos não querem voltar.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.