Jordan e Andrea terão impedido a morte do filho de dois meses durante o tiroteio que ocorreu no passado sábado, no Texas, nos Estados Unidos. O ataque, que se acredita ter motivações racistas, provovou 20 mortos e 26 feridos.

El Paso. Casal morre enquanto protegia o filho bebé do tiroteio

Jordan e Andre Anchondo estavam a comprar materiais para o regresso à escola com o filho menor de dois meses, num supermercado Walmart, em El Paso, Texas, quando um homem começou a disparar para a multidão. O casal acabou por morrer, mas o filho escapou com alguns ferimentos e acredita-se que foi graças aos pais. “O marido colocou-se à frente do atirador para proteger a Jordan e a Jordan estava a proteger o bebé", disse Monique Terry, prima de 21 anos de Jordan Anchondo, ao Guardian. "Isso mostra quem ela era como pessoa - fez tudo pelo seu bebé".

Jordan e Andre eram pais de três crianças, com cinco e dois anos, e dois meses de idade. No dia do ataque, o casal tinha deixado a filha mais velha num acampamento para "cheerleading" ("animação de claque"), antes de irem às compras, segundo conta Terry ao jornal britânico. Jordan e Andre tinham acabado de celebrar o seu primeiro aniversário de casamento. "Eles eram inseparáveis. Encaixavam-se perfeitamente", disse Terry.

Homenagem em memória das vítimas do ataque em El Passo, Texas Foto: AFP

Durante o tiroteio, o menino de dois meses fraturou dois dedos. "Perante os ferimentos do bebé, eles [médicos] disseram que provavelmente a minha irmã estava a tentar protegê-lo", disse Leta Jamrowsk, irmã de Jordan, à Associated Press. "Ela estava a segurá-lo quando foi baleada, e caiu sobre ele. Foi por isso que ele partiu alguns ossos. Ou seja, o ele está vivo porque ela deu-lhe a sua vida".

O bebé está a recuperar dos ferimentos mas os irmãos ainda não perceberam o que aconteceu com os pais. "Os mais velhos estão sempre a perguntar onde é que o pai e a mãe estão", disse Terry.

Jordan e Andre são duas das 20 vítimas mortais do ataque em El Paso, no passado sábado. Patrick Crusius, um homem de 21 anos, foi identificado como o autor do tiroteio e detido pela polícia. De acordo com o El País, o assassino terá publicado num fórum online de extrema-direita, pouco antes do massacre, um manifesto com o título: "Provavelmente, vou morrer hoje".

Segundo o New York Times, o documento expressa posições racistas e fala do ataque como "uma resposta à invasão hispânica do Texas". "Os hispânicos tomarão o controlo do governo local e estatal do meu amado Texas", diz o manifesto, de acordo com o jornal norte-americano. "A abundante população hispânica no Texas vai converter-nos num bastião dos democratas".