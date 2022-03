Os trabalhos terão início este sábado, 12 de março às 20h00, com a instalação da primeira secção entre a Croix de Gasperich e o entroncamento de Livange. Saiba como se vai organizar a primeira fase dos trabalhos nesta autoestrada.

Eis os detalhes práticos das obras na A3

Os trabalhos terão início este sábado, 12 de março às 20h00, com a instalação da primeira secção entre a Croix de Gasperich e o entroncamento de Livange. Saiba como se vai organizar a primeira fase dos trabalhos nesta autoestrada.

As obras na A3 prometem vir a ser um verdadeiro pesadelo para os residentes fronteiriços franceses nos próximos cinco anos, com o início das obras da A3. O Um "pesadelo", considerando que este projeto de construção em grande escala trará a sua quota-parte de problemas reais ao tráfego.

Obras de extensão da A3 arrancam esta terça-feira No total, a obra de grande envergadura está prevista durar cinco anos.

Recorde-se que o objetivo desta empreitada é o alargamento da estrada para criar uma terceira faixa. Esta quarta-feira, foi a Administração de Pontes e Estradas que tomou a palavra para anunciar o início da construção de uma forma mais oficial, através de um comunicado. Os trabalhos terão início este sábado, 12 de março às 20h00, com a instalação da primeira secção entre a Croix de Gasperich e o entroncamento de Livange.

Detalhes práticos

A Administração de Estradas e Pontes também divulgou vários detalhes práticos. "Durante o período de construção, na direção de Metz, a faixa de paragem de emergência será removida para criar espaço de trabalho. A largura das duas faixas de tráfego será reduzida e a velocidade será limitada a 70 km/h no troço em questão."

Luxemburgo. Automobilistas passaram 118 horas presos no trânsito em 2021 Em 2021, os automobilistas perderam o equivalente a quase cinco dias em engarrafamentos na capital, segundo o índice de trâfego da empresa TomTom.

Para limitar o impacto no tráfego, serão garantidas duas faixas de circulação no período de duração dos trabalhos. No entanto, serão necessários alguns bloqueios ocasionais de estradas que reduzirão o tráfego a uma só faixa. Contudo, esta entidade assegura que isto acontecerá fora das horas de ponta.

"Assim, de sábado, 12 de março, às 20h00, até segunda-feira, 14 de março, por volta das 7h00, bem como durante as noites (das 20h00 às 7h00) de segunda-feira, 14 de março, até sexta-feira, 18 de março, o tráfego será desviado para uma faixa e o limite de velocidade será de 70 km/h".

A conclusão dos trabalhos deste primeiro tramo está agendado para setembro de 2024. As obras na direção do Luxemburgo, entre o entroncamento de Livange e a Croix de Gasperich, estão programadas para meados de abril.

É de lembrar que entre 67.000 e 90.000 condutores viajam diariamente neste troço de 12 quilómetros de estrada. Prevê-se que a empreitada decorra até 2027, com um orçamento total de 356 milhões de euros.

(Este texto foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

