À margem da pandemia, a saúde pública no Luxemburgo ameaça deteriorar-se com milhares de consultas e exames em atraso. No consultório de Gabriela Pereira só entram casos urgentes. “Vai continuar a ser assim durante algum tempo”, apesar da retoma gradual da atividade médica no país.

Efeitos colaterais. "Há doenças crónicas e cardiovasculares em fila de espera”

Vítor nem foi dos casos mais graves. Só pediu ajuda quando a mancha vermelha que lhe apareceu na perna começou a alastrar-se. “Tanto podia ser uma alergia como uma mordida de carraça”. Na dúvida, Gabriela Pereira abre as portas do consultório da Gare. É assim há mês e meio, desde que o Governo interrompeu os atos clínicos não prioritários para responder à pandemia do novo coronavírus.

A retoma gradual da atividade médica não urgente, que arrancou na última segunda-feira,“traz efeitos positivos a longo prazo”, mas não dá resposta imediata às milhares de prescrições que ficaram na gaveta, “em fila de espera”. Para já, acrescenta, o “desconfinamento na saúde” não altera nem alivia “assim tanto” as rotinas e os hábitos de higiene “que adoptámos logo em março”.

Desbloqueia, sim, exames clínicos e cirurgias, embora as consultas continuem a fazer-se maioritariamente à distância.Com a sala de espera reduzida a metade, a portuguesa que se especializou no Grão-Ducado habituou-se a fazer a triagem ao telefone antes de ser regra. Desde março e “nos novos tempos”, os acompanhantes ficam à porta e “os doentes só entram, com máscara, quando não há mesmo outra solução”. O pior, conta, “é o medo que fica” e traz “consequências imprevisíveis”.

Mortes colaterais

À sombra da pandemia, a “fuga aos hospitais” está a ameaçar o pulso do sistema de saúde luxemburguês. Estima-se que, desde março e em comparação com o mesmo período do ano passado, tanto os hospitais como os consultórios dos médicos de família tenham perdido, em média, quatro a cinco pacientes por dia.

“Desde que surgiram as primeiras recomendações, há cada vez mais casos de pessoas que se recusam a vir ao consultório ou hesitam antes de fazer exames complementares no hospital porque têm receio do que vão lá apanhar. Não é regra, mas é cada vez mais frequente e torna-se particularmente grave quando estamos a falar de situações de vida ou morte”, resume a médica de Clínica Geral que falou ao Contacto.

Num alerta semelhante, a Blëtz – Associação Luxemburguesa para a Prevenção dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) e a Associação dos Médicos e Dentistas (AMMD) denunciam a propagação de um sem número de “casos invisíveis e marginalizados”, com centenas de rastreios oncológicos “em espera”, doenças psiquiátricas “mal acompanhadas”, acidentes cardiovasculares “diagnosticados com atraso” e doentes crónicos “desacompanhados”.

Bom senso

Confrontada com a eventual “ruptura iminente” do sistema de saúde descrito pelas organizações, Gabriela Pereira lembra que, “se é verdade que se pediu às pessoas para evitarem os hospitais, porque cada uma delas é um potencial candidato à covid-19, não é menos verdadeiro que qualquer caso considerado grave continuou a ter atendimento prioritário”.

Se não for controlado a tempo, um enfarte provoca a morte em 20% dos casos, mostram as estatísticas. No caso específico do AVC, paralisia, fraqueza ou esmorecimento de um lado do corpo – boca, braço ou perna -, forte dor de cabeça, visão turva e problemas de comunicação são sintomas mais do que suficientes para identificar que o cérebro está privado da normal circulação sanguínea.

“Quanto mais cedo chegar ao hospital, maior a probabilidade de ficar sem sequelas”. Contra danos irreversíveis, “recomenda-se bom senso. Não há que ter medo de ir às urgências”. No mesmo sentido, o governo já decretou que, daqui em diante, “todos os cuidados devem ser organizados e prestados de forma a garantir a proteção do paciente”.

Novo normal, velhos problemas

Há mais de um mês com o consultório praticamente vazio, a médica de Clínica Geral não arrisca prazos para um desconfinamento total no Luxemburgo, “muito menos no mundo”.

Em processo de adaptação ao regime de teleconsulta, faz-lhe falta o contacto “cara a cara” porque “não há diagnósticos 100% fiáveis com base em fotografias”.

Nas contas das autoridades de saúde, mais de 600 médicos já aderiram à plataforma criada pela Caixa Nacional de Saúde para facilitar o acesso da população ao atendimento por vídeo ou telefone, durante o estado de emergência. Gabriela ficou de fora. Para já, improvisa como pode.

“Parece que nos esquecemos que antes disto tudo havia gente sem acesso à Internet e pessoas que não têm ou simplesmente não sabem usar um computador”.

Neste curto espaço de tempo, vinca, “apercebi-me que a maior parte dos meus pacientes não têm nem sabem mexer com o e-mail. Enviar uma receita até pode parecer simples, mas não é para todos, muito menos quando estamos a falar de pessoas mais velhas ou com menos recursos”. Se cobrasse pelo tempo real que despende com as consultas à distância, e pelas vezes que tem de vestir a pele de psicóloga, Gabriela “reforma-se mais cedo”.

Menos covid

Abril, conta, “trouxe ares diferentes”. Na semana passada ninguém pediu indicação ou recomendação para ser submetido ao exame que diagnostica a covid-19. “O assunto é cada vez menos frequente” entre as centenas de pacientes que são acompanhados no consultório.

Ao fim de “algumas semanas de reclusão”, os pedidos de revalidação de receitas e marcação de consultas, começaram a suceder-se a um ritmo “perfeitamente normal”. Na linha da frente, estão os doentes crónicos que dependem da medicação para sobreviver “com ou sem pandemia”.

Prevenindo uma eventual corrida aos hospitais, o governo pede aos residente que se mantenham vigilantes. Se é certo, por exemplo, que um diabético de tipo I depende de uma quantidade específica de insulina diária para equilibrar o nível dos açucares no sangue, não é menos verdade que estes doentes crónicos se incluem num grupos de risco.

Na mesma medida do “bom senso”, a médica que falou ao Contacto recomenda “equilíbrio em cada decisão”.

Qualquer saída desnecessária e não essencial deve ser evitada. “Não é pelo Governo estar a tentar reativar o país que devemos desvalorizar um segundo pico de infeções”. A ordem, diz, “é não andar para trás, sem esquecer o que já lá vem”.



