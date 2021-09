Dois professores e oito alunos testaram positivo à covid-19 na semana passada no ATL. O foco de infeção abrangeu seis turmas. Quem não estava vacinado foi para casa de quarentena.

Surto em ATL da Escola Vauban coloca alunos em quarentena

Paula SANTOS FERREIRA Dois professores e oito alunos testaram positivo à covid-19 na semana passada no ATL. O foco de infeção abrangeu seis turmas. Quem não estava vacinado foi para casa de quarentena.

O ATL escolar que acolhe alunos do grupo da Escola Vauban e do Liceu Francês do Luxemburgo foi na semana passada afetado por um surto de infeções covid entre alunos e professores.



De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde sobre a pandemia no país, “dois professores e oito alunos de dois grupos do foyer escolar, compostos por estudantes de várias classes de CE2 (curso elementar 2º ano) de Vauban, foram diagnosticados positivos” entre os dias 11 e 17 de setembro.

Tendo em conta o elevado número de casos e “a mistura de alunos das turmas CE2 (entre os 6 e os 9 anos) nos dois grupos do foyer da escola houve necessidade de colocar adultos e crianças em quarentena. As “pessoas não vacinadas ou não recuperadas de infeção” dos dois grupos do ATL e de seis classes de CE2 da Escola de Vauban foram para casa.

O caso de múltiplas infeções no ATL já pertence ao cenário 4 do plano sanitário covid para as escolas, o mais grave, quando “uma cadeia de infeção numa escola abrange várias classes ou uma classe com mais de cinco casos”.

Com o regresso à escola as infeções tendem a aumentar. Na semana de 13 a 19 de setembro, o maior crescimento de infeções ocorreu na faixa etária entre os 0-14 anos, mais 30% do que na semana precedente, indica o relatório do Ministério da Saúde.

Recorde-se que nas escolas do Luxemburgo, os alunos e professores são testados duas vezes por semana.

