As aulas de educação sexual e afetiva do Planeamento Familiar só serão retomadas em setembro, mas a organização propõe a partir de hoje um serviço nas redes sociais destinado aos adolescentes a partir dos 12 anos. Em causa está uma nova conta no Instagram, chamada “Planning Familial Luxembourg”.

Educação sexual. Planeamento Familiar abre conta no Instagram

Diana ALVES As aulas de educação sexual e afetiva do Planeamento Familiar só serão retomadas em setembro, mas a organização propõe a partir de hoje um serviço nas redes sociais destinado aos adolescentes a partir dos 12 anos. Em causa está uma nova conta no Instagram, chamada “Planning Familial Luxembourg”.

O objetivo é permanecer em contacto com os jovens que, por causa da pandemia de covid-19, ficaram sem aulas de educação sexual e limitados “em termos de acesso à informação e aos serviços de prevenção em matéria de sexualidade”.

O Planeamento Familiar indica que a página no Instagram “será atualizada regularmente com assuntos e temas que interessam aos jovens, permitindo-lhes seguir e contactar a organização através da plataforma, de forma mais intuitiva, espontânea e, sobretudo, confidencial”.

Para dar a conhecer esta nova oferta, o Planeamento Familiar lança hoje a campanha “Hues du Froen?” (“Tens perguntas?”, em português) nas escolas e diferentes estruturas e associações de jovens, lembrando que os seus serviços podem ser contactados a qualquer hora.

Puberdade, relações, contracetivos, período ou sexo. Qualquer questão ou dúvida pode ser enviada aos responsáveis da organização por e-mail (esa@pfl.lu). A resposta é dada por escrito, por telefone ou por videochamada, consoante o caso, numa de várias línguas, incluindo português.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.