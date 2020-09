Muitos estudantes da comunidade portuguesa seguem a via do ensino técnico devido a dificuldades linguísticas, refere um novo relatório europeu. No país, o número de alunos que repetem um ano escolar é dos mais altos da UE.

Luxemburgo 2 min.

Educação. Mais de 50% dos alunos chumba um ano letivo no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Muitos estudantes da comunidade portuguesa seguem a via do ensino técnico devido a dificuldades linguísticas, refere um novo relatório europeu. No país, o número de alunos que repetem um ano escolar é dos mais altos da UE.

“As políticas de educação do Luxemburgo têm de atender aos desafios da sociedade multilingue que é o Luxemburgo e à elevada percentagem de estudantes imigrantes”, lê-se no Relatório 2020 do Índice de Desenvolvimento Sustentável (SGI) dos 41 países da UE e OCDE, da Fundação Bertelsmann agora divulgado e que analisa a governação, a democracia e as políticas de cada estado.



E no setor da educação ainda há muito a fazer para que os estudantes imigrantes do Grão-Ducado possuam as mesmas competências dos estudantes luxemburgueses para ter igual acesso a uma educação superior, indica o relatório.

Os dados são claros: “O número de estudantes que tem de repetir um ano académico inteiro [no Luxemburgo] está entre os mais elevados da União Europeia; mais de 50% repetem um ou mais anos académicos”.

“Não sei alemão nem francês, como posso ajudar os meus filhos nas aulas em casa?” Há pais portugueses no Luxemburgo muito preocupados por não terem competências para apoiar nos trabalhos escolares nestes tempos de confinamento. Alguns nem têm computador. O relato de vários pais e os alertas de associações e sindicatos.

O problema dos alunos portugueses

O documento aponta claramente as diferenças que existem entre os estudantes luxemburgueses e os das comunidades imigrantes quanto ao sucesso escolar.

A causa principal? As dificuldades linguísticas que os alunos imigrantes ou filhos de imigrantes têm ao nível do ensino, nomeadamente os portugueses.



“Existe uma divisão acentuada entre os estudantes luxemburgueses e estudantes imigrantes, uma vez que os imigrantes (especialmente a minoria portuguesa) lutam geralmente com as três línguas do país e acabam frequentemente a seguir a via técnica ‘secondaire technique’, o que afeta o seu progresso no sentido de uma educação universitária”, lê-se na análise às políticas de educação do Grão-Ducado.

“Estudos recentes revelam que os estudantes imigrantes têm quatro vezes menos probabilidades de acederem ao ‘enseignement secondaire’, direcionado para a via universitária do que os luxemburgueses”, realça a Fundação Bertelsmann que anualmente elabora este relatório internacional. E tal fraco sucesso acontece no país que tem “as turmas com menos alunos da Europa”.

Reportagem. Novo ano letivo arranca entre dúvidas e medidas de segurança Com pais mais ou menos preocupados, o regresso às aulas arrancou esta terça-feira em todo o país. Os professores garantem estar preparados para enfrentar a pandemia e reagir da forma mais ajustada a cada realidade.

Sem competências básicas

O problema é que “25% dos estudantes não atingem competências básicas suficientes em matemática, ciências e leitura para completar com sucesso a sua educação, de acordo com o estudo PISA”.

Devido à elevada proporção de alunos que chumbam, no Luxemburgo “apenas 40% dos estudantes" concluem o ensino no "período de tempo normal”, realça o relatório SGI. Uma percentagem alta que coloca o Luxemburgo muito abaixo da média da OCDE, atrás da França, Bélgica e Alemanha.

Os autores deste Índice de Desenvolvimento Sustentável 2020 (SGI) da Fundação Bertlsmann sublinham que o Grão-Ducado está a testar algumas mudanças para contrariar estes dados de insucesso escolar, nomeadamente em relação aos alunos das comunidades imigrantes no sentido de desenvolver uma maior aproximação dos pais às escolas.

A nível geral dos estados membros, a avaliação das políticas de educação no Luxemburgo é de 6,1 num ranking com o máximo de 10.



De acordo com a OCDE o Luxemburgo tem o nível mais elevado de despesas de educação por estudante, 35,75 mil euros por aluno, e a menor média de alunos por turma, 15 estudantes por classe no ensino fundamental e 19 alunos por classe no secundário.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.