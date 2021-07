Integrar os portugueses nas escolas do Luxemburgo

Uma nova variante do vírus que pode gerar uma quarta vaga da pandemia. Esta é a ameaça que pode perturbar o arranque das aulas, no próximo ano letivo. O Governo está pronto a responder a este cenário. Mas o ministro da Educação, Claude Meisch, espera um regresso normal às salas de aula.

Madalena QUEIRÓS Uma nova variante do vírus que pode gerar uma quarta vaga da pandemia. Esta é a ameaça que pode perturbar o arranque das aulas, no próximo ano letivo. O Governo está pronto a responder a este cenário. Mas o ministro da Educação, Claude Meisch, espera um regresso normal às salas de aula. De preferência sem o uso obrigatório de máscara, revela em entrevista ao Contacto que publicamos esta semana.

As dificuldades de integração das crianças portuguesas nas escolas do Luxemburgo são mais que conhecidas. Lidar com três línguas diferentes, para além do idioma que se fala em casa, é um desafio. Um processo que leva muitas vezes a situações de insucesso escolar e desistência. “Integrar” através de uma oferta educativa flexível é a palavra de ordem do ministro da Educação, Claude Meisch. “No Luxemburgo cerca de dois terços dos alunos que entram no sistema escolar, com três ou quatro anos, não falam luxemburguês em casa”, afirma o responsável pela educação no Grão – Ducado. Para estes estudantes a oferta da escola tradicional luxemburguesa não é a mais adequado para garantir o sucesso. Para ultrapassar este problema, o governo está a apostar em lançar mais escolas internacionais públicas. A criação de uma Escola Internacional Pública na Cidade do Luxemburgo já em 2022 é um projeto há muito esperado por uma comunidade cosmopolita que, até agora, não tinha outro remédio que pagar rios de dinheiros para ter os seus filhos a estudar em escolas internacionais privadas.



Um sistema público de escolas internacionais é a resposta acertada para um sistema que tem mais de metade dos alunos de origem estrangeira. Esperemos que este sistema continue a dar bons resultados de forma a que, de uma vez por todas, o Luxemburgo deixe de estar abaixo da média da OCDE no estudo PISA. Um relatório que avalia as competências linguísticas, a matemática e ciências de milhões de estudantes de 15 anos, em todo o mundo. A realidade é que o Luxemburgo é o país que mais investe por estudante e depois tem resultados muito abaixo da média. Um paradoxo que o ministro da Educação justifica com a diversidade de origens dos alunos das escolas luxemburguesas. Sublinha, também, que o PISA não avalia uma das competências principais dos alunos do sistema luxemburguês: o facto de dominarem duas línguas. Uma vantagem para a sua futura vida profissional.

Mas há um outro dado inquietante neste relatório, o Luxemburgo é o país da OCDE em que a origem sócio-económica dos estudantes mais determina o seu desempenho. A escola não está, assim, a cumprir o papel de instrumento de mobilidade social que deveria ter. O ministro da Educação, Claude Meisch assegura em entrevista ao Contacto que foram feitas reformas para mudar esta realidade, mas que os resultados só serão visíveis daqui a alguns anos. Esperemos que não demore tempo demais.

Nesta edição fomos até à Hungria para conhecer o braço de ferro que está a marcar o debate político na Europa, A controversa lei anti-LGBT húngara teve esta semana resposta nas ruas, com trinta mil pessoas de pessoas a desfilarem na maior marcha do orgulho gay a que a capital alguma vez assistiu. Viktor Orbán, no entanto, insiste no alvo – e em desafiar a Europa.

