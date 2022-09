Edna Monteiro é a nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo

Chega em Setembro Carlos Semedo é primeiro embaixador de Cabo Verde residente no Luxemburgo

Carlos Semedo foi nomeado em Junho embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo. A sua chegada está prevista para Setembro. É o primeiro embaixador do arquipélago residente no Grão-Ducado, deixando Cabo Verde de estar representado no Luxemburgo pelo diplomata destacado em Bruxelas (actualmente, a embaixadora Maria de Jesus Mascarenhas), como era até agora.