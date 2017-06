EDITORIAL: Uma campanha infeliz

Primeiro, os factos: em 105 autarquias luxemburguesas, só 13 têm à frente uma burgomestre. São pouco mais de dez por cento, num país em que a esmagadora maioria dos autarcas são homens. E o Luxemburgo não é caso único: em Portugal, as mulheres presidem apenas 23 das 308 câmaras do país, representando apenas sete por cento dos eleitos nas últimas autárquicas. Uma constatação que mostra que ainda há muito a fazer pela paridade na vida política.

Agora, a fantasia: preocupado com a situação, o Ministério da Igualdade de Oportunidades – que tem à frente Lydia Mutsch, ex-burgomestre de Esch-sur-Alzette – lançou uma campanha para convencer as mulheres a candidatar-se às próximas eleições municipais.



No vídeo divulgado na semana passada nas redes sociais, uma mulher experimenta roupa num provador. A cortina fechada deixa ver saltos altos. Cá fora, um homem pergunta-lhe: “Como é que está o fato de trabalho?”. Por detrás da cortina, a mulher responde-lhe: “Não era bem isto de que eu estava à procura. Queria uma coisa para mostrar as minhas ideias, os meus valores, aquilo que eu quero”.

É difícil imaginar uma roupa que responda a todas estas necessidades, mas é sem contar com a prodigiosa imaginação de quem faz estas campanhas. Prestável, o homem propõe-lhe: “E se experimentasse o fato da política?”. A sugestão surpreende a cliente. “Política?... Sim, isso fica-me bem!”.

A cortina abre-se finalmente para a apoteose final. Do provador sai uma mulher de saia-casaco – as calças que as mulheres começaram a usar nos anos 1930 devem ter parecido muito progressistas ao Ministério. Ao peito, traz uma faixa com as cores nacionais, rematada por uma borla dourada, a lembrar concursos de beleza. A mulher avança em direção à câmara e estaca em pose de modelo, braços abertos a mostrar o resultado, como quem pede a aprovação alheia. Para Miss, só falta o desfile em fato de banho. No final, uma voz off sugere: “E se experimentasse o fato da política, Madame? Na política, o fato fica tão bem a um homem como a uma mulher”.

A campanha chama-se “Votez Egalité” (“Vote Igualdade”) e tem a apoiá-la 25 personalidades da vida política luxemburguesa. Mas aqui, ironicamente, a paridade volta a falhar: nos cartazes, só oito dos VIPs são mulheres.

É improvável que este anúncio convença uma só mulher a candidatar-se às eleições municipais de outubro, mas se dúvidas houvesse, o país fica agora esclarecido: no Ministério da Igualdade de Oportunidades, ser mulher rima com pronto-a-vestir e saltos altos. É como se a luta pelos direitos políticos das mulheres e os sacrifícios das sufragistas nunca tivessem acontecido. Na política como na publicidade, as mulheres continuam a ser apresentadas como figuras decorativas. Em vez de combater os estereótipos sexistas, o Ministério reforça-os. E tudo com dinheiros públicos.

