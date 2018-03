Nada de bom pode vir de um espaço onde impera a opacidade e que alguns dos mais ricos aproveitam para manobras realizadas longe do escrutínio público.

Editorial Luxemburgo 2 min.

EDITORIAL: Transparências

Paulo Jorge Pereira Nada de bom pode vir de um espaço onde impera a opacidade e que alguns dos mais ricos aproveitam para manobras realizadas longe do escrutínio público.

Em 22 mil metros quadrados pode caber quase tudo: ouro, obras de arte, carros de luxo, vinhos requintados, entre muitos outros objetos que os mais ricos pretendam manter longe de qualquer controlo. O Freeport do Luxemburgo, inaugurado em setembro de 2014 perto do aeroporto, é um espaço de armazenamento com 60 salas e funcionamento típico de alta segurança – só se entra lá por convite, as portas são blindadas, há grades e códigos de acesso, sem esquecer dispositivos para controlo de impressões digitais. E os bens guardados naquele gigantesco espaço podem ser alvo de transações livres de impostos se não deixarem aquele armazém. Não faltam mecanismos de proteção e segurança para os mais poderosos, mas, quanto a transparência no funcionamento, aí tudo se torna muito mais complicado.

O caso luxemburguês não é único e, antes da inauguração do espaço, já havia alertas da imprensa quanto aos riscos do funcionamento de um espaço desta natureza. Branqueamento de capitais, fraude fiscal ou lavagem de dinheiro são apenas alguns dos casos recordados logo na altura. Fora riscos como o de financiamento de terrorismo, por exemplo... Desde então, nem o Freeport funcionou como os governantes do Grão-Ducado esperavam, nem houve razões para tranquilidade absoluta.

Os exemplos dos Panama Papers e do escândalo Luxleaks, neste caso com Antoine Deltour, Raphaël Halet e Édouard Perrin no centro dos alertas, deveriam ter servido como lição para que o rigor em redor da liquidação dos impostos fosse, de uma vez por todas, igual para todos. Mas, como escreveu George Orwell, há sempre uns que são mais iguais do que outros e assim chegamos à situção de a transparência ser procurada no Freeport através da persistência do Parlamento Europeu e de duas eurodeputadas.

Porta-vozes da opinião pública no Luxemburgo e não só, Ana Gomes e Evelyn Regner querem saber mais. Melhor: querem saber tudo, afinal, o mínimo a que têm direito os cidadãos sobre uma estrutura opaca como é o Freeport. Querem saber como se processam os controlos alfandegários que, alegadamente, se responsabilizam por fazer cumprir regras longe do domínio público. Querem saber quem compõe a estrutura acionista do Freeport, na qual nomes como os de Yves Bouvier e Jean-Marc Peretti inspiram dúvidas e suspeitas, incluindo a autoridades judiciárias de outros países.

Porque não foram esclarecidas quando vieram ao Luxemburgo, a 5 de fevereiro, para visitar o espaço onde Vhils acedeu a colocar escondida a sua arte de rua, seguiram a sugestão do presidente do Conselho de Administração, Robert Goebbels, e enviaram 16 perguntas ao ministro das Finanças, Pierre Gramegna. Espera-se que as respostas sejam esclarecedoras. Porque pior do que não ter respostas seria manter a transparência atrás de portas blindadas.

