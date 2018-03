Em alguma parte do mundo, num dado momento, todos seremos estrangeiros. Será essa condição suficiente para estarmos mais vulneráveis à prisão? Esperemos que não, porque culpar os outros não pode ser sempre a resposta mais certa.

Editorial: O inferno são os outros

Paulo Jorge Pereira Em alguma parte do mundo, num dado momento, todos seremos estrangeiros. Será essa condição suficiente para estarmos mais vulneráveis à prisão? Esperemos que não, porque culpar os outros não pode ser sempre a resposta mais certa.

Há muito tempo que Jean-Paul Sartre escreveu a frase que está no título deste editorial. Nela está implícita a ideia de que os seres humanos são livres e responsáveis pelos seus atos, incluindo os que afetam terceiros. E ter consciência disto mesmo seria o inferno a que se referia o filósofo.

Um olhar para a estatística que o Conselho da Europa divulgou sobre prisões no Luxemburgo em 2016 confirma que o inferno são os outros, sobretudo os estrangeiros, 74% da população prisional no Grão-Ducado. É, segundo os dados do Conselho da Europa, o país da União Europeia com mais elevada percentagem de estrangeiros encarcerados. E isso, num país com 47% de população estrangeira, é preocupante.

Desde logo porque, mesmo que haja quem venha de fora do Grão-Ducado e, não cumprindo as leis, vai parar à prisão, não é crível que a maior parte dos delinquentes estrangeiros estejam concentrados no Luxemburgo como poderia inferir-se destes números. E, não sendo assim, isso aponta no sentido de que os estrangeiros, seja qual for a sua nacionalidade – algo em que o documento é omisso, não enumerando quais as nacionalidades que compõem o grupo de 521 entre 705 detidos –, se encontram mais vulneráveis perante as forças policiais, tornando-se, por isso, a principal componente da população prisional.

Não são os únicos números preocupantes do documento do Conselho da Europa – basta ver como a Grécia (55%) e a Áustria (54%) também ultrapassam os 50% para se perceber como há muito trabalho a fazer no atual panorama europeu junto das autoridades e das populações. De uma vez por todas é preciso perceber aquilo que, até ao agudizar da crise dos refugiados, parecia óbvio a qualquer pessoa de bom senso: nas devidas circunstâncias, nacionais ou estrangeiros representam o mesmo grau de ameaça para quem lhe está próximo. Basta pensar em alguns dos maiores criminosos da História da Humanidade para se compreender como isto é verdadeiro. O problema é que se torna sempre mais fácil culpar os outros e arranjar bodes expiatórios.

No mundo atual, salvaguardadas as devidas diferenças de país para país, a frase de Sartre perderia o peso da consciência de que somos responsáveis pelos nossos atos, incluindo em relação a terceiros, e seria, por certo, atualizada para o inferno são os estrangeiros. A acreditar nisso, somos todos nós. Porque, em alguma parte do mundo, num dado momento, todos seremos estrangeiros. Será essa condição suficiente para estarmos mais vulneráveis à prisão? Esperemos que não, porque culpar os outros não pode ser sempre a resposta mais certa.