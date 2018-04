Alguém que passa uma vida inteira a trabalhar com contratos semanais, cumprindo sempre os respetivos descontos, pode ficar sem a proteção do sistema de saúde para o qual contribuiu? Pode, se o fim de um dos contratos coincidir com o seu internamento.

Editorial Luxemburgo 2 min.

EDITORIAL: Legal é. Será justo e moral?

Paulo Jorge Pereira Alguém que passa uma vida inteira a trabalhar com contratos semanais, cumprindo sempre os respetivos descontos, pode ficar sem a proteção do sistema de saúde para o qual contribuiu? Pode, se o fim de um dos contratos coincidir com o seu internamento.

E nada há de ilegal nesta situação que, no final, tem como resultado várias faturas com somas avultadas para serem pagas por quem passou a vida a ajudar um sistema que, na única oportunidade em que dele necessitou, afinal não estava legalmente disponível.

Esta é a história que a jornalista Paula Telo Alves apresenta nesta edição. Aqui, não estão em causa critérios de nacionalidade, género, religião ou escalão etário. Não se questiona sequer que tudo esteja dentro da legalidade, conforme é, aliás, explicado na própria reportagem pela jornalista. Mas pode uma sociedade democrática confinar-se ao cumprimento da lei? Pode uma sociedade democrática fechar os olhos e encolher os ombros à injustiça social apenas porque está dentro dos limites da lei? Não. Nenhuma sociedade democrática pode viver da estrita legalidade sem qualquer tipo de tolerância ou compaixão por quem mais precisa de ajuda, sobretudo em momentos de maior vulnerabilidade ou desespero.

Alguém passa uma vida inteira a trabalhar e ajuda a alimentar, com o seu esforço em contratos semanais e os descontos do respetivo salário, um sistema que é suposto valer-lhe em caso de necessidade. Quando esta surge, o mais natural é esperar que o sistema abdique de levar em conta as letras pequeninas e quase invisíveis através das quais se prevê que, caso o internamento surja durante um intervalo de tempo em que o contrato esteja inexistente, as despesas ficam por conta de quem andou toda a vida a precaver-se contra uma situação de necessidade.

É suposto que esta história não tenha aqui o seu ponto final e que uma decisão ministerial possa impedir que esta vergonha ou indecência se cumpra ao abrigo da legalidade. Porque não se trata aqui de julgar um crime ou de avaliar se as regras de trânsito não foram respeitadas. Não é um homicídio, não existe premeditação com o intuito de causar dolo, não houve assalto, não se trata de fraude fiscal, de lavagem de dinheiro, nem existe aqui uma associação de malfeitores. É uma pessoa, um cidadão com deveres e direitos, num momento de particular vulnerabilidade, esperando que exista compreensão do lado de quem decide e não o fecho de todas as portas com o argumento imbatível da legalidade pura e dura. O estrito respeito pela lei nunca é o máximo da realização humana – caso contrário, algo estará muito errado nessa sociedade e de democrática não terá assim tanto nas suas características.

Em suma, perante a situação em causa, restam uma afirmação e uma pergunta: tudo isto é legal. Mas será justo e moral?